SOULÈ: “Sogno di restare alla Roma a lungo. Gasp mi ha migliorato in tutto, con lui si gioca a calcio”

Torna a parlare Matias Soulé. L’esterno della Roma è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per parlare della stagione attualmente in corso, della sua crescita, di Gian Piero Gasperini e non ha nascosto il sogno di poter rimanere a lungo nella Capitale. Ecco le sue parole.
Sul sogno di restare a lungo.
“Mi trovo benissimo qui, sono molto felice della città, della gente, di Roma. L’anno scorso non è iniziato bene, ma ho rimediato. Sogno di stare in questo club a lungo. Speriamo che succeda”.
Sulla sua stagione.
“Provo a dare il massimo in ogni partita per aiutare i miei compagni, non solo con gol e assist, ma facendo quello che chiede Gasperini. Penso sia fondamentale. Viene prima la squadra. Siamo una famiglia, lottiamo per gli obiettivi comuni”.
Su Gasperini.
“Mi ha cambiato e migliorato in tutto, è un grandissimo allenatore, con una mentalità vincente. Ti trasmette subito quello che vuole. A me piace che con lui si gioca a calcio, si ha la palla, si pressa in avanti. Chi gioca in attacco è il primo difensore per recuperare il possesso e aiutare la squadra a salire rubando palla agli avversari nella loro metà campo. Questo è il suo marchio di fabbrica. Mi trovo molto bene in mezzo al campo, trequartista o esterno. Ho libertà e mi trovo benissimo”.
LEGGI ANCHE – Effetto Gasp anche sulla rosa: la Roma vale già 60 milioni in più
Sulla Roma prima in classifica.
“I punti in classifica che abbiamo li abbiamo guadagnati, ma dobbiamo pensare per partita per partita. Questo è solo l’inizio, la stagione è molto lunga. Continuando su questa strada possiamo ambire a restare in alto, a essere lì, a essere competitivi come vogliamo noi e la nostra gente. Dobbiamo migliorare in settimana, pensare a un match per volta e poi vedremo dove saremo arrivati”.
Fonte: Sportmediaset
bene, adesso la strada è tracciata, percorriamola fino in fondo
Grandissimo acquisto di Ghisolfi. Questi sono calciatori veri. Altro che Massara. Speriamo rimanga tantissimo tempo a Roma. Per il migliore in attacco.
nn preoccuparti che rimane!!! anche xche’ fino ad ora nn e’ arrivata nessuna offerta almeno leggendo i giornali nn e’ che ci siano tutti sti club alla ricerca del nostro “fuoriclasse” FAMO ANNAMO!!! VINCEMO!!! ABBIAMO UNA SQUADRA FORTISSIMA ST’ANNO!!!quando impareremo che siamo una squadra composta da buoni giocatori e da un buonissimo allenatore e che abbiamo appena iniziato a costruire dalle fondamenta e che nn abbiamo giocatori “TOP” allora qualcosa puo’ cambiare anche xche da noi si fa in un attimo a finire nella piu’ nera depressione 3scudetti in 100 anni lo sta a dimostrare anche lu napule ci ha sorpassato e grazie a SENSI ALTRIMENTI STAVAMO insieme ai cugini de campagna x scudetti vinti
sempre a mettere zizzania
Ghisolfi ha solo obbedito a De Rossi., Ghisolfi manco sapeva dell’esistenza di Soulè e del Frosinone.
Massara vi farà ricredere come successo con Gasperini.
Massara è un professionista molto abile ma senza soldi non può fare miracoli per molti quando vengono a Roma diventano tutti scemi… non è che dire
daje Mati continua a lavorare duro… sei già una colonna, vedi di diventare una leggenda di questa squadra al pari di Bati, Candela, Aldair e Cafu
SEMPRE FORZA ROMA
Magari.
queste parole ti onorano davvero che resti à lu.go con noi e fai tanti assist e gol per ka squadra e per I tifosi
vero puoi solo migliorare
stesse parole di Justin kluivert
uguali uguali
Ah no, quello pensava di meritare il Barcellona
😄
Giogatore normale nn segna! nelle partite importanti sparisce! praticamente fa sempre le stesse gicate! nn alza mai la testa si incaponisce nel saltare l’uomo che poi nn gli riesce mai ma se davvero fosse un “TOP” la giuve lo dava via o grandi club non lo cercavano x nn parlare che nn gioca nemmeno in nazionale xche’ giocare in quella nazionale l’ARGENTINA devi essere un campione o un ottimo giocatore cio che lui nn e’….tanto qua siamo abituati a far diventare campioni un po’ tutti basti pensare a Florenzi,Zolowshy(o come si chiama)Zaniolo Ricciardi mi pare addirittura ci fu una rivolta e adesso co sto Pisilli quando impareremo sara’ gia’ troppo tardi
Acquisto di De Rossi. Non di Ghisolfi. Come Konè del resto. Ghisolfo aveva preso Le Dee..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.