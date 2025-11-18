Totti controcorrente: “Il lavoro di Gasp non si è ancora visto. Scudetto? Inter, Milan o Napoli”

Torna a parlare Francesco Totti e lo fa in occasione del Grand Slam Padel Show. Tra i vari temi trattati il Capitano si è soffermato sulla corsa scudetto, sul lavoro di Gian Piero Gasperini alla Roma e sulla coppia formata da Matias Soulé e Paulo Dybala. Ecco le sue dichiarazioni.
Nico Paz, Yildiz e Soulé: chi preferisci?
“Sono tre giocatori totalmente diversi, anche se secondo me i numeri 10 sono altri. In questo contesto quello che mi intriga più di tutti è Nico Paz. L’ho visto contro la Juventus e ha fatto delle giocate mostruose, è maturo e responsabile. Devo dimostrare tanto, ma quando c’è fa la differenza”.
Chi è favorita per lo scudetto?
“Quest’anno ci sono soprattutto tre squadre: Napoli, Inter e Milan, che lotteranno fino alla fine per vincere il titolo. Ho rivalutato il Milan perché, giocando una volta a settimana, ha più tempo per recuperare e organizzare. In più i rossoneri hanno un grande allenatore come Allegri, il quale riesce a gestire tutto quanto”.
Come hai visto Gattuso in Nazionale?
“E’ partito con il piede giusto, ma finora non ha fatto nulla. L’obiettivo primario è partecipare al Mondiale”.
Abbiamo chance?
“Speriamo che l’Italia possa fare grandi partite ai playoff. Tutti gli italiani sperano di vedere l’Italia al Mondiale”.
Tu ci hai regalato qualche gioia al Mondiale…
“Non solo io. Bisognerebbe ricreare quel contesto, ma è difficile. Con la tranquillità e la dedizione si può fare bene”.
Ti sta convincendo il lavoro di Gasperini? Soulé e Dybala possono giocare insieme?
“Il lavoro di Gasperini ancora non si è visto. Non parlo da tifoso ma da addetto ai lavori. Non sto vedendo quello che ho visto all’Atalanta, ora ha giocatori diversi. Ma se questo è l’effetto Gasperini ben venga, dato che siamo primi senza vedere il vero Gasperini. Quando arriverà vuol dire che partiremo alla grande. Dybala-Soulé? Bella coppia, possono giocare insieme”.
Fonte: DAZN
Giusto un commento…me so preso del fallito e del pavido, per aver detto che quest’anno, dovendo assolutamente qualificarci per la Champions League, fare turn over in Europa League o persino uscire, ci avrebbe aiutato a concentrarci sul campionato con una partita a settimana. Ora la stessa cosa la dice Checco riguardo al Milan e vi ricordo che il Napoli uno scudetto lo ha vinto prorio senza coppe. Concludo: andremo avanti in Europa League, ma la priorità dovrebbe essere arrivare quarti, magari terzi e qualificarci per la prossima Champions.
il lavoro di Gasp si vede, eccome, forse ancora non si vede la sua impronta tattica ma, spero, che si ripeta la favola di Liddas e Ago. Liedholm:” Agostino non era assolutamente il”libero “, semplicemente l’ ho arretrato di una ventina di metri ma, ora che gli altri se ne rendessero conto, il campionato era finito.”
Ecco, mentre tutti si aspettano le goleade, vinciamole tutte di misura.
Quindi la priorità è qualificarci per una coppa che non vinceremo, per avere dei soldi che spenderemo per ripartecipare a quella coppa l’anno successivo. E per fare questa cosa dobbiamo rinunciare ad una coppa che invece potremmo sulla carta vincere. Che bello il tifoso 2.0
ma tu sul serio pensi che potremmo vincere l’Europa League? Il mondo è bello perché è vario……
Chico…la priorità è la qualificazione in CL per non sparire come società di calcio nella melassa dei settimi posti.
Ma sono sicuro che Gasp non mollerà niente. Il punto è che giocare una volta a settimana avrebbe diminuito il rischio di infortuni e facilitato la preparazione delle partite di campionato per riuscire a restare lassù in alto e qualificarsi in CL.
Che poi significa non solo maggiori introiti per fare la squadra, ma anche blasone si stare dove la Roma merita di stare. Tra le prime del campionato e tra le migliori squadre europee, come stato per tanto tempo.
ogni giorno un’intervista a totti. ormai e’ diventato un appuntamento fisso come l’oroscopo.
Mejo sicuramente de sta a senti Petrachi o Sabatini
Tecnicamente, sotto questa veste, non mi ha mai entusiasmato. Vuole dare sempre l impressione di dire qualcosa di intelligente e la sua presunzione lo rende ,alla fine , antipatico. D accordo su Nico Paz ma non ci voleva molto. Sul lavoro di Gasperini , ha detto una boiata, discorso senza senso come spesso gli accade.
Piaccia o non piaccia è un personaggio di spicco nel calcio mondiale. Infatti le sue interviste vengono pubblicate in prima pagina su quotidiani nazionali e internazionali non su il romanista…
Certo la cosa da fastidio ai laziali e ai diversamente romanisti…non a me. Nel merito ha detto cose verissime: non è la Roma di Gasperini ma un mix… è una squadra molto simile alla Roma di Ranieri. E va bene così…
strano che non abbia detto che lo voleva il Real Madrid
generalmente risponde ad una domanda.
se gli fanno sempre quelle, lui cosa deve rispondere? 😅
❤️🧡💛
Che non siamo da scudetto giusto…..ma che non si e’ visto il lavoro di Gasp sbajato….e se magari completano la squadra con qualche attaccante che segna poi te la giochi fino alla fine
caro france se gli comprano 3 o 4 giocatori che dice lui la Roma lotta x lo scudo de sicuro….il lavoro di Gasp si vede eccome…pure nella sconfitta di Milano x 70.minuti avemo dominato
Per vedere l’Atalanta di Gasperini mancano i goleador,
a Bergamo ne aveva sempre almeno un paio.
Per il resto, non mi pare Totti abbia detto nulla di strano.
Solo basta parlare del Mondiale 2006 che davvero è come sparare sulla crocerossa….
Buffon, Cannavaro, Nesta, Pirlo, Del Piero, Totti, Toni, Inzaghi… ma che confronto è?
Quelli di oggi non li avrebbero manco fatti avvicinare ai cancelli.
Gilardino ( nun me ricordo se convocato…) e Iaquinta in panca, de Rossi, Perrotta…🤣🤣🤣 è veramente impietoso er confronto.
Baggio giocava ar Brescia🤣🤣🤣
Tutto giusto, sia sulla Roma che sulla nazionale.
Aggiungo:
1) Sulla nazionale dobbiamo renderci conto del livello del nostro campionato rispetto agli altri, se pensiamo che la Roma (con tutto il rispetto per noi ma con tutti i nostri limiti) è prima, ti da proprio il valore della serie A che non è eccelso. Poi quando affronti gli altri questa mancanza di qualità emerge nettamente.
2) Sul lavoro di Gasp, certo mancano gli interpreti, soprattutto perchè io sono convinto che i risultati per ora sono arrivati “superperformando” i nostri che stanno tutti giocando al di sopra delle loro possibilità. Bisognerà vedere cosa succede se il livello di forma scade perchè non penso possiamo reggere a questi ritmi per tutto l’anno.
Per ora godiamocela e non parliamo di scudetto perchè è il modo giusto per alimentare la “fenomenite” che conosciamo bene qua a Roma. Troppi complimenti, voliamo basso.
E’ un anno che stanno “superformando”…. o sbaglio??
Meglio evitare commenti su tali sproloqui. Addetto ai lavori…..mah…..
In campo Totti mi ha deliziato e lo ringrazierò sempre anche perché ho avuto la fortuna di vedere il migliore giocatore della Roma.
Ma fuori del campo…beh non sempre mi convince e questa è una di quelle
I giocatori lo hanno seguito e sono migliorati, ma nonostante ciò non hanno le caratteristiche adatte al gioco di Gasperini. il problema e’ stato il calcio mercato di Massara; se arrivassero almeno due attaccanti buoni e almeno un centrocampista vero allora si potrebbe vedere molto di piu’ il gioco di Gasperini. Speriamo finalmente non rinnovino i soliti contratti e aprono invece un nuovo ciclo con Gasperini.
Ricordo che Totti ha abbandonato il corso di allenatore a Coverciano dopo 3 giorni di frequenza,
pertanto non ha le competenze di base per poter giudicare il lavoro di Gasperini, a meno che che non lo si voglia far passare per un tuttologo,di quelli cioè che giudicano tutti senza saperne niente.
il suo omologo di bandiera Daniele De Rossi ,che ha la patente di allenatore, ha invece dichiarato che nella Roma attuale si vede la mano di Gasperini.
secondo me ha ragione 😅
adesso parla tutti i giorni? non sono d’accordo su nulla su ciò che ha detto fino a oggi……
a me non sembra che non si è visto il lavoro di Gasperini anzi…queste interventi mi sembrano sempre evitabili…se sta zitto e ce fa sognare non penso che chiediamo almeno di sperarci…
Sotto all Inter la Roma non c è…. non la vede nessuno…
Il capitano ha espresso un’opinione condivisibile, la mano e le capacità di GASP si vedono nello spogliatoio e nella testa dei giocatori, più che nel gioco … non scordiamo come aveva concluso la stagione passata la Roma senza GASP in panchina … di sicuro con l’impatto che ha avuto a Roma, in attesa di rivedere il gioco dell’Atalanta a Roma, il mister è un grande allenatore
16 non si può snobbare una competizione x un altra!all estero non ragioniano così!questo modo di ragionare da parrucconi lo abbiamo solo in Italia!il motivo x cui la Rubentus..da vera società parruccona.. nonostante gatto Pancrazio Conte li abbia sfanculati non so quante volte..a giugno deciderà di ripuntare sullo stesso Conte x rivincere il solito campionato!ma vista la mediocrità della nostra serie A..la misura di un club te la dà proprio l Europa!ora scrivo una cosa che forse a molti non piacerà..ma io,messo a scelta,tra scudetto ed El..mi prendo tutta la vita la seconda!vai cmq in Champions ed un trofeo europeo porta più prestigio e più sponsor.
Per ritornare sulla nazionale come abbiamo visto anche in altri ambiti Europei c’e’ la crisi tecnica di questo calcio poco entusiasmante. A parte la Spagna e la Francia non mi sembra che Germania e Inghilterra siano migliori di noi…squadre come Norvegia Danimarca e Svizzera non offrono un Campionato dove giocano campioni ma buoni giocatori e rispecchiano la mediocrita’ ma i loro giocatori in Nazionale si trasformano. Da noi bisogna capire il perche’ in 3 anni 4 allenatori cambiati credo che in nazionale non si faccia calcio, forse adesso si con Gattuso, ripartiamo dal 1 tempo della Norvegia sono convinto che a Marzo ce l’ ha faremo.
Totti ha imboccato lo stesso viottolo che percorre Pruzzo da 35 anni a questa parte
Evidente che ci sono differenze con la Dea ma alla Roma è arrivato solo adesso. Un po’ di pazienza e tempo serve. Comunque alcune trame del gioco gasperiniano si vedono.
Totti conosce l’ambiente, fa bene a dire così, è meglio rimanere sottotraccia.
Riguardo a Gasperini in fin dei conti non dice un’inesattezza… dice che non sta vedendo quello che ha visto all’Atalanta…come dargli torto? la squadra lotta e comincia ad essere aggressiva sulle seconde palle, ma finora avete visto la facilità ad andare a rete che avevano i bergamaschi? io no, anche perchè ci sono giocatori diversi come dice Totti, io per esempio ricordo che l’Atalanta segnava anche con cross e gol da quinto a quinto, da noi Wesley e Celik pur facendo bene non avranno mai quello strapotere fisico di Gosens e Hateboer e compagnia bella. E come dice Totti, visto che siamo primi senza vedere il vero Gasperini… chissà allora quando lo vedremo!
non ha considerato la juve di Spalletti
d accordissimo
TOTTI unico e non ce ne sarai mai un’altro giocatore come lui,ma ora fa parte del passato ,anche se rimane nei nostri cuori,ma tutti i giorni sentire di lui,della donna,del figlio…….pure basta.
pressing, aggressività e schemi gasperiniani li ho visti solo io? La Roma non è abituata a giocare così, si vede il cambiamento, c’è organizzazione, i giocatori sanno sempre cosa fare. Il primo tempo col Milan è palesemente di marchio gasperiniano
