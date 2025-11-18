“ON AIR!” – PIACENTINI: “Bailey un fallimento, via a gennaio”, NARDO: “Sogno ancora Bove con la maglia giallorossa”, SALMONE: “E’ un anno fortunato per la Roma, occasione da sfruttare”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Chi prenderei tra Lucca, Krstovic e Scamacca? Io prendo Zirkzee. Lucca è un giocatore normale, è un sopravvalutato ed è stato superpagato, non ha nemmeno caratteristiche coì adatte a Gasperini, forse è più adatto Krstovic. Su Scamacca ho degli enormi dubbi dal punto di vista fisico… Bailey per me ha già fallito, e lo rimanderei indietro a gennaio. Mentre su Ferguson una speranza per il futuro ce l’ho ancora, sul giamaicano ci metterei una pietra sopra…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Non ho dubbi su Zirkzee, ma ho dubbi sul fatto che Gasperini preferisca lui a un centravanti vero. Il problema è che la Roma ha già calciatori come lui, giocatori che vogliono palla sui piedi, mentre nel Bologna Zirkzee aveva accanto calciatori che si inserivano dentro l’area. Non discuto il giocatore, parliamo di un giocatore intelligentissimo, ma se vai a caccia di un bomber da 15-20 gol, lui non ha questa skill…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “A me il fatto che la Roma si allenerà sempre con questa intensità fino a quando ci sarà Gasperini mi rende felice. Zirkzee? Pare che abbia detto sì, se fosse vero sarebbe importante. Solo che lo United vorrebbe darlo in prestito secco. Chissà come andrà a finire. L’unica preoccupazione è che ci sta lavorando Massara, chissà se il tenerello ce la farà, una volta ogni tanto una cosa fatta bene la farà…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma dopo la sosta di ottobre ha avuto un cambio di marcia, sia dal punto di vista atletico che del gioco. La Cremonese è una squadra insidiosa da affrontare, ha cominciato benissimo, e poi le squadre di Nicola sono sempre ostiche. Questa mi sembra una partita dove devi sporcarti le mani. Sull’aspetto atletico sono abbastanza tranquillo, sull’approccio un po’ meno. Non mi fido della Cremonese… Bove? Lui è a tutti gli effetti un giocatore della Roma, ha un contratto fino al 2028. E’ una situazione di stasi, non penso sia mai tornato a Trigoria, e anche la Roma aspetta da lui una decisione definitiva, e poi mancano degli step medici al via libera. Quando Bove avrà la certezza di poter giocare qua in Italia o altrove, se ne parlerà…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Mancini? Io penso che Haaland sia meglio non farlo innervosire, la sua strategia non mi è sembrata particolarmente azzeccata, appena gli ha messo le mani sul cu*o, ha fatto due gol… Bove? Io continuo ad avere la speranza insana di rivederlo con la maglia della Roma in mezzo al campo. Immaginate la Roma di oggi con un Bove al top in mezzo al campo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Qua tutti parlano di mercato e rinnovi, dimenticando i conti della Roma. Non è una questione di dire “Friedkin caccia i soldi”, perchè non può farlo. E se non si rispettano i conti si rischia l’esclusione dalle coppe. La Roma penso abbia con saggezza deciso di aspettare 3-4 mesi prima di parlare di rinnovi, correndo il rischio di perderli a zero, ma non penso che per Dybala e Pellegrini ci sia la fila…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Cremonese sembra aver perso un po’ lo slancio iniziale che l’ha portata a fare risultati ottimi, però è un ostacolo duro. E’ una partita difficile, ma basta anche poco per vincere. Si sono un po’ appiattite le situazioni, devi trovare compattezza e poi soluzioni lì davanti. Le hai trovate con la vecchia guardia, con l’usato sicuro, e sarà così anche domenica…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “Per la Roma domenica è una grande occasione, ci sono tanti scontri diretti. Che l’Inter vinca il derby non è scontato, e se la Roma dovesse vincere si troverebbe da sola in testa in classifica dopo un terzo di campionato. Di contro c’è però che la Roma non ha mai pareggiato, e ti può capitare la partita dove non hai la fortuna o la bravura per portartela a casa. La Cremonese è una squadra che ti fa giocare male, e vedo una partita sporca, difficile. E’ un anno fortunato della Roma, perchè questa non è la Cremonese delle prime partite. Giocare contro l’Inter senza Thuram, contro il Milan senza Rabiot e Pulisic, contro il Napoli senza Anguissa, cioè senza i migliori è un piccolo vantaggio. E la Roma deve sfruttarlo…”

