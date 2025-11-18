“Zirkzee sceglie la Roma”. Così il Corriere dello Sport nell’edizione nazionale apre le porte all’arrivo dell’ex attaccante del Bologna in giallorosso nel prossimo mercato invernale, più che mai decisivo per il club capitolino visto l’avvio esaltante di stagione che deve essere corroborato da qualche rinforzo in attacco.
Il candidato sempre più forte a rimpinguare il reparto avanzato resta uno: Joshua Zirkzee, centravanti 24enne del Manchester United. Uno che in Serie A ha fatto la differenza con il Bologna sotto la guida di Thiago Motta. Numero nove atipico, l’olandese è un attaccante che svaria molto sul fronte offensivo, che sa tenere palla, duettare con i compagni, e mandarli in porta con passaggi illuminanti. Ma sa anche fare gol. Il centravanti ideale per Gasperini e il suo gioco.
Per questo il tecnico sta spingendo per averlo a gennaio. Zirkzee allo United non gioca, e sa che in giallorosso, viste le difficoltà di Dovbyk e Ferguson, avrebbe un posto praticamente assicurato. L’idea di tornare in Italia lo stuzzica non poco: qui ha vissuto la sua stagione migliore in carriera, con 11 reti, assist e giocate da applausi in rossoblù.
Massara è in pressing e, rivela oggi il Corriere dello Sport, il calciatore ha aperto la strada al suo trasferimento nella Capitale. Uno step fondamentale verso la chiusura dell’affare. Sull’olandese è forte anche il West Ham, ma l’idea non entusiasma Joshua, che preferisce l’ipotesi romanista. Ora va trovata l’intesa con il Manchester United, che pare ben disposto a cedere Zirkzee in prestito con diritto di riscatto, formula gradita anche a Trigoria.
La trattativa dunque sembra ben indirizzata tra tutte le parti. Gasp incrocia le dita e spera di avere a gennaio quel rinforzo in attacco che non era riuscito ad avere la scorsa estate.
Fonte: Corriere dello Sport
Speriamo bene. Non è un vero centravanti ma un regista avanzato. Io insieme a lui proverei a prendere in prestito anche Fullkrug che è in uscita dal West Ham. Tutte le volte che l’ho visto giocare con la Germania mi ha fatto un’ottima impressione. Un vero numero 9 che in Italia spaccherebbe le porte.
fullkrug ha una lista infinita di infortuni che fa spavento… anche no grazie 🙂
Vero, non è il “bomber” da 20 goal che ci aspettiamo. E’ più un giocatore alla Dzeko, che tiene palla, e fa segnare chi è intorno. Tecnicamente, è un 10: ha piedi meravigliosi. Secondo me la Roma dovrebbe provare a fare uno scambio con Dovbyk, o comunque inserire un diritto di riscatto a determinate cifre: 25mln potrebbe essere il prezzo giusto, magari da esercitare entro luglio, visto che il FFP incombe al 30.06. Oppure un prestito di un anno e mezzo con obbligo di riscatto a fine termine – affinché il Manchester possa mettere a bilancio la cessione.
Per la fascia io prenderei Mathys Tel, il profilo è quello giusto.
La mia speranza è che, chiunque prendano, lo facciano nei primi giorni di mercato.
A fine gennaio potrebbe essere tardi.
Incredibilmente e momentaneamente in accordo con TG. Oltre al fatto che col ridimensionamento economico di Pellegrini e Cristante (se spera) e l’addio di Elsha, avremmo persino liquidità per l’ingaggio anche per la prossima stagione. Sto provocando, spero si capisca.
Quello visto al Bologna…….wow…..magari
due mesi così….
Sancho 2….
ma che palle.
Beh questo l’abbiamo visto giocà…magari ce cascano
Hanno fatto copia incolla dei vecchi articoli di agosto di sancho e hanno modificato con Zirkzee…. speramo bene.
ah mbe, se lo dice il corriere dello sport, allora è fatta… mamma mia che palle le soste per la nazionale, mi hanno fatto due palpebre quadrate…
daje Dajeeeeeeeeeee ZIGZEE al posto di Ferguson sicuramente può fare..
upgrade!
Magari arrivasse.
Va bene anche perché non pesa particolarmente sul bilancio, ma serve ancora di più l’esterno sinistro di piede destro. Con questi due innesti La Rosa si potrebbe definire completa, altamente competitiva e si potrebbe puntare a qualcosa di importante.
Quello che mi preoccupa è la prossima campagna acquisti visto che stiamo prendendo solo in prestito e che abbiamo tanti giocatori in scadenza. Per rimanere competitivi anche l’anno prossimo serviranno tanti soldi
Se arrivi tra le prime 4 vai in Champions arrivano minimo 50 MILIONI e sicuramente uno sponsor adeguato, più incassi vari e altre entrate…insomma ci si può avvicinare a un centinaio di milioni di ricavi extra…
corrieredellosport…ahahahah allora sta già partendo x Roma
Offro uno spunto: Gasp ha fatto vincere una EL a Scamacca, ha fatto diventare capocannoniere Retegui che l’ anno prima aveva segnato mi pare 7 gol…
Cosa può fare con un talento come Zirkzee?
Andiamoci piano con le “equivalenze” analogiche: al di là delle caratteristiche, non da prima punta vera, il giocatore è olandese. Sono profili con un’attitudine particolare verso l’adattamento del loro modo di giocare e verso gli allenatori italiani (es; Kasdorp e Kluivert). Se hanno già, in qualche modo, affermato il proprio, diciamo, talento, – e specialmente gli attaccanti -, si sentono una specie di razza (calcistica) superiore e non accettano di buon grado una forte disciplina che modifichi le loro caratteristiche/movimenti di base.
Qualche motivo non puramente casuale dell’attuale situazione di Zirkzee ci sarà pure..
Naturalmente Gasp non è tenero con queste predisposizioni caratteriali, e tecniche, e riesce quasi sempre ad aumentare il rendimento dei suoi giocatori (quasi sempre); non di meno, i casi di Scammacca e Retegui potrebbero essere termini di paragone non “probanti”.
Il ragionamento sugli aspetti psicologici e comportamentali dei calciatori olandesi mancava al dibattitio. Koopmainers mi pare rappresenti il tipico olandese che sfonda con Gasp ma fallisce con Motta e resuscita in un nuovo ruolo con Spalletti. Kluivert stesso, pippa da noi, pippa altrove e poi eplosde quando uno meno se lo aspetta. Ergo, non esiste un prototipo di calciatore olandese che si pone su un piedistallo. Strootman poi dovrebbe ricordarci il carattere, la fame, la voglia di un calciatore olandese, invece che la supponenza. Zirkzee prima di esplodere al Bologna ne aveva mangiata di panchina, a 22 anni è esploso, purtroppo per lui è finito al Man United, che da dieci anni è un buco nero dove falliscono tutti. Pensiamo a Rushford pupillo di Manchester risorto a Barcellona. Hojlund, Garnacho, …vado avanti?
WELCOME 😃
Questo è uno che non fa tantissimi goal ma ne fa segnare tanti agli altri.
Dico solo Magari
Speriamo sia una notizia fondata…
Zikzee non fa tanti gol, ma li fa segnare agli altri… Ma chi sarebbero gli altri? Da qui si capisce che serve un’altra punta che sia adatta a completare l’attacco e a tramutare in gol gli assist non solo dell’Olandese ma di tutti gli altri suoi compagni di reparto.Con la partenza di Ayanoui per la coppa d’Africa, servirà anche un centrocampista in appoggio a Kone e Cristante, rinforzare l’attacco va bene ma poi non si deve indebolire il centrocampo, che se si prendono un raffreddore Kone o Cristante, con Pisilli in partenza per un prestito, come si vocifera, sarebbe in piena emergenza… Mancini secondo me ha dimostrato in Nazionale di non essere un difensore puro, con Larsen è andato per farfalle sul quarto gol, perché non spostarlo in mediana? Potrebbe contrastare e nello stesso tempo inserirsi in attacco,come fa spesso anche adesso…
