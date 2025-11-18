“Zirkzee sceglie la Roma”. Così il Corriere dello Sport nell’edizione nazionale apre le porte all’arrivo dell’ex attaccante del Bologna in giallorosso nel prossimo mercato invernale, più che mai decisivo per il club capitolino visto l’avvio esaltante di stagione che deve essere corroborato da qualche rinforzo in attacco.

Il candidato sempre più forte a rimpinguare il reparto avanzato resta uno: Joshua Zirkzee, centravanti 24enne del Manchester United. Uno che in Serie A ha fatto la differenza con il Bologna sotto la guida di Thiago Motta. Numero nove atipico, l’olandese è un attaccante che svaria molto sul fronte offensivo, che sa tenere palla, duettare con i compagni, e mandarli in porta con passaggi illuminanti. Ma sa anche fare gol. Il centravanti ideale per Gasperini e il suo gioco.

Per questo il tecnico sta spingendo per averlo a gennaio. Zirkzee allo United non gioca, e sa che in giallorosso, viste le difficoltà di Dovbyk e Ferguson, avrebbe un posto praticamente assicurato. L’idea di tornare in Italia lo stuzzica non poco: qui ha vissuto la sua stagione migliore in carriera, con 11 reti, assist e giocate da applausi in rossoblù.

Massara è in pressing e, rivela oggi il Corriere dello Sport, il calciatore ha aperto la strada al suo trasferimento nella Capitale. Uno step fondamentale verso la chiusura dell’affare. Sull’olandese è forte anche il West Ham, ma l’idea non entusiasma Joshua, che preferisce l’ipotesi romanista. Ora va trovata l’intesa con il Manchester United, che pare ben disposto a cedere Zirkzee in prestito con diritto di riscatto, formula gradita anche a Trigoria.

La trattativa dunque sembra ben indirizzata tra tutte le parti. Gasp incrocia le dita e spera di avere a gennaio quel rinforzo in attacco che non era riuscito ad avere la scorsa estate.

