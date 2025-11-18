ULTIMA ORA – Stadio Roma, il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei comitati del “no”

Il progetto del nuovo Stadio della Roma supera un altro scoglio. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dal Comitato contrario all’impianto di Pietralata, confermando la decisione del TAR Lazio che già a ottobre aveva giudicato infondate le contestazioni.

Al centro del ricorso c’era ancora una volta il tema dell’abbattimento di 26 alberi necessario per completare le indagini archeologiche nell’area destinata alla costruzione del nuovo stadio. Il Tar aveva liquidato la richiesta cautelare con una decisione perentoria, e oggi è arrivata la conferma definitiva: l’iter amministrativo è legittimo e può proseguire senza ulteriori sospensioni.

Per la Roma si tratta di un passaggio chiave. La sentenza elimina l’ultimo dubbio procedurale e permette al progetto di andare avanti verso gli step conclusivi dell’autorizzazione. Dopo mesi di carte e opposizioni, questa volta non ci sono più appigli giudiziari: ora si attende solo il progetto definitivo, la cui presentazione officiale è attesa a giorni.
