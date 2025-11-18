Effetto Gasp anche sulla rosa: la Roma vale già 60 milioni in più

La crescita non è solo in classifica: la Roma vola anche nelle valutazioni individuali. Dall’arrivo di Gasperini, scrive oggi Leggo, la rosa giallorossa ha registrato un incremento complessivo di circa 60 milioni di euro, un dato che certifica quanto l’impatto del tecnico abbia inciso sulla resa — e quindi sul valore — dei suoi giocatori.
Il salto più evidente è quello tra porta e difesa. Svilar è passato all’ennesimo livello della sua scalata personale: oggi vale 50 milioni, frutto di continuità, personalità e parate decisive. Bene anche Mancini, che da 25 è salito a 35 milioni: un’evoluzione accompagnata da un rinnovo praticamente pronto. A seguire, le rivalutazioni di Celik (15 milioni) e Hermoso (10), ora considerati elementi pienamente reinseriti nel progetto.
A centrocampo il dominatore è Koné, arrivato a una valutazione tra i 45 e i 50 milioni. Alle sue spalle c’è Cristante, salito da 15 a 25 milioni, fotografia di un rendimento di altissimo spessore.
Il reparto offensivo, invece, attende ancora l’esplosione dei suoi interpreti. L’unico a far segnare un incremento significativo è Soulé, che tocca quota 40 milioni dopo essere partito da 30. Per gli altri, il margine c’è, ma la scintilla deve ancora arrivare.
Gasperini, intanto, guarda anche ai nuovi arrivati: Ziolkowski e Ghilardi sono considerati progetti tecnici su cui investire lavoro e minuti, mentre Wesley ed El Aynaoui stanno confermando l’investimento estivo dei Friedkin.
L’obiettivo immediato, però, resta uno: difendere il primo posto. E con due successi contro Cremonese e Napoli, Gasp può eguagliare Garcia, Capello e Di Francesco toccando le 10 vittorie nelle prime 13 giornate, un traguardo che in pochi avrebbero previsto ad agosto.
Gasperini può diventare uno dei migliori allenatori della storia della Roma secondo me
Concordo. Io penso che sia stato troppo sottovalutato. Quando lo avvistarono a Firenze, con Ryan Friedkin e Ranieri, sono andato a leggere i commenti sul sito dell’Atalanta: i tifosi, che già non ci amano, erano neri. E in molti dicevano “finalmente se ne va così dimostreremo che l’Atalanta non è solo Gasperini”.
Le ultime parole famose.
Il valore della rosa crescerà in modo esponenziale il prossimo anno, quando giocheremo finalmente la champions. Svilar arriverà a valere 100 mln, Koné 70/80. Quello, purtroppo, è il calcio che conta. Di questi articoli, sul valore della squadra in crescita, ne leggeremo parecchi nei prossimi mesi.
Articolo tanto al kilo……
Gasperini non passa il tempo a fare il “carro di carnevale” battendo il pugno sul petto sotto ogni curva di squadre che allena. Persona e allenatore serio.
Forza Roma.
io vorrei sapere invece tutti quelli che criticavano l arrivo di questo allenatore … che oggi sono scomparsi e alla prox partita che perderemo ritorneranno alla carica … e che per solo puro egocentrismo devono continuare a criticare seguendo una linea di pensiero pensando cje se non si vince uno scudetto allora l allenatore è incapace… questa è la dimostrazione dell incompetenza del tifoso medio che non tifa la squadra ma solo le loro idee … non si critica a prescindere senza vedere i risultati … ne i giocatori appena arrivati ne gli allenatori ne i DS ne qualsiasi altro elemento societario
infatti, fingendosi tifosissimi con abbonamento allo stadio, so spariti come i lazziari nelle tane.
Daje Gasp
Daje Roma
🧡❤️🧡❤️🧡❤️
Vorrei fare qualche paragone: Onana 60 milioni Svilar 50 Mancini 35 milioni Buongiorno 50 Celik 15 Di Lorenzo visto con l’Italia 30 Cristante 25 (ma qui sono di parte perché lo ho sempre difeso) Frattesi 40. Qualcosa non mi torna!
@Mauro
La differenza di valutazione tra Cristante/Frattesi (30/26) e Mancini/Buongiorno (29/26) la fa soltanto l’età.
beh non solo per i giornalisti.. ma anche per i tifosi i giocatori presi dalle altre squadre sono sempre piu forti dei nostri… mi ricordo che l’anno scorso nel calciomercato invernale qui molti scrivevano che il Milan al termine del calciomenrato invernale avrebbe lottato per lo scudetto… a fine campionato è arrivato settimo…. mi ricordo i commenti ridicoli quando rpesero Svilar perche venuto a zero… ed ora se si vendesse ci sarebbe, giustamente, la rivolta popolare… purtroppo è il limite dei social…
Svilar Kone ovvero i due calciatori più ” qualitativi” che abbiamo in rosa 50 mil. Cadauno?
Ho capito… Qua I prezzi li fa Marotta.
Ho tralasciato Kone’ 50 milioni e Tonali (anche se non è lo stesso ruolo) 70 ?
