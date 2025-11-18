Effetto Gasp anche sulla rosa: la Roma vale già 60 milioni in più

La crescita non è solo in classifica: la Roma vola anche nelle valutazioni individuali. Dall’arrivo di Gasperini, scrive oggi Leggo, la rosa giallorossa ha registrato un incremento complessivo di circa 60 milioni di euro, un dato che certifica quanto l’impatto del tecnico abbia inciso sulla resa — e quindi sul valore — dei suoi giocatori.

Il salto più evidente è quello tra porta e difesa. Svilar è passato all’ennesimo livello della sua scalata personale: oggi vale 50 milioni, frutto di continuità, personalità e parate decisive. Bene anche Mancini, che da 25 è salito a 35 milioni: un’evoluzione accompagnata da un rinnovo praticamente pronto. A seguire, le rivalutazioni di Celik (15 milioni) e Hermoso (10), ora considerati elementi pienamente reinseriti nel progetto.

LEGGI ANCHE – Parla Borelli, il preparatore di Gasp: “Chiediamo il massimo ai calciatori. Pellegrini quello cresciuto di più”

A centrocampo il dominatore è Koné, arrivato a una valutazione tra i 45 e i 50 milioni. Alle sue spalle c’è Cristante, salito da 15 a 25 milioni, fotografia di un rendimento di altissimo spessore.

Il reparto offensivo, invece, attende ancora l’esplosione dei suoi interpreti. L’unico a far segnare un incremento significativo è Soulé, che tocca quota 40 milioni dopo essere partito da 30. Per gli altri, il margine c’è, ma la scintilla deve ancora arrivare.

Gasperini, intanto, guarda anche ai nuovi arrivati: Ziolkowski e Ghilardi sono considerati progetti tecnici su cui investire lavoro e minuti, mentre Wesley ed El Aynaoui stanno confermando l’investimento estivo dei Friedkin.

L’obiettivo immediato, però, resta uno: difendere il primo posto. E con due successi contro Cremonese e Napoli, Gasp può eguagliare Garcia, Capello e Di Francesco toccando le 10 vittorie nelle prime 13 giornate, un traguardo che in pochi avrebbero previsto ad agosto.

LEGGI ANCHE – Pisilli, il video del super gol contro la Polonia. L’Italia: “Assurdo” (VIDEO)

Fonte: Leggo