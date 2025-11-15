Pisilli, il video del super gol contro la Polonia. L’Italia: “Assurdo” (VIDEO)

L’Italia ha pubblicato sui canali social il gol pazzesco realizzato ieri dal centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli.

La spettacolare rete del calciatore della Roma, con tanto di sombrero e conclusione acrobatica all’angolino, non è bastata agli azzurrini per evitare la sconfitta contro i pari età della Polonia.

Qui sotto il video della prodezza di Pisilli che aveva momentaneamente portato avanti l’under 21 prima della rimonta dei polacchi.