Pisilli, il video del super gol contro la Polonia. L’Italia: “Assurdo” (VIDEO)

L’Italia ha pubblicato sui canali social il gol pazzesco realizzato ieri dal centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli.
La spettacolare rete del calciatore della Roma, con tanto di sombrero e conclusione acrobatica all’angolino, non è bastata agli azzurrini per evitare la sconfitta contro i pari età della Polonia.
Qui sotto il video della prodezza di Pisilli che aveva momentaneamente portato avanti l’under 21 prima della rimonta dei polacchi.
🤪 Il gol assurdo di Pisilli contro la Polonia #Under21 #Azzurrini #VivoAzzurro pic.twitter.com/UN6VIc79na
— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 15, 2025
Questi goal li fanno solo quelli che a pallone ci sanno giocare, alla faccia dei capiscioni, criticoni, socere da pianerottolo travestiti da tifosi che pascolano sul sito.
Piccoli Pisilli crescono. Chissà che anche il Gasp non riesca a ritagliargli qualche minuto in più!
le qualità ci sono, ma deve ancora crescere per poter essere titolare in pianta stabile con la Roma. Col Nizza ha sbagliato provocando il rigore mentre col vittoria plzen si è procurato il rigore. Segno che appunto il ragazzo è buono ma forse ancora non è da essere titolare. Però spero che comunque gasperini lo metta più spesso, ci servono più gol e lui ce li può fare
C’è tra de noi chi se lo vorebbe levà da le palle perché guadagna na fracca, perché nun è da serie A, perché sta in rosa grazie ar fatto che sta co la nipotina de Bruno…
Tralasciando che era na partita de Under21 e no da Nazionali maggiori, ma er gesto tecnico, a’ coordinazione ne la sforbiciata, e l’effetto che riesce a da ar pallone, quelli rimangono, e so’ cose de uno che merita de giocà ne la Magica. Ricordateve che fino a 23-24 anni li pischelli vanno mijorando. Dopo quell’età s’arresta er processo de crescita e se c’è da sfonnà er giocatore, se po fa a cor leggero, ma prima de allora se fa peccato…
Pe me Pisilli è er classico incursore gasperiniano, l’ho scrissi poco prima de l’ingaggio der piemontese e ne so’ ancora convinto. Pe me Gasperini è rimasto deluso da l’episodio de Nizza ma credo pure che ce stia a lavorà sopra, anche perché a gennaio servirà come er pane…
