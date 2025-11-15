Roma-Mancini, rinnovo vicino: accordo fino al 2030 (o oltre)

Novità importanti sul futuro di Gianluca Mancini. Come riportato da Matteo Moretto nell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la trattativa per il rinnovo del difensore giallorosso procede nella direzione giusta.

L’accordo attuale scade nel 2027, ma le parti stanno lavorando a un prolungamento di lungo corso: il nuovo contratto potrebbe spingersi fino al 2030, con opzione che porterebbe addirittura al 2031. Un segnale chiaro della volontà comune di continuare insieme.

La Roma considera Mancini un punto fermo, dentro e fuori dal campo. Leadership, continuità e personalità lo hanno reso una presenza imprescindibile nello spogliatoio, e il club vuole blindarlo per gli anni a venire. Dal canto suo, il numero 23 non ha dubbi: la sua intenzione è restare nella Capitale e proseguire un percorso che sente ancora in piena evoluzione. Il rinnovo, salvo sorprese, è solo questione di tempo.

Fonte: Youtube/Fabrizio Romano