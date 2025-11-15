FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 15 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Paulo Dybala compie 32 anni

Oggi è il compleanno di Paulo Dybala: la Joya soffia 32 candeline. La Roma ha dedicato un post sui propri social per festeggiare la stella argentina. Su X il post con una foto di Dybala, seguendo il solito metodo social del club giallorosso, e il messaggio: “Buon compleanno, Paulo”.

Ore 9:25 – Ferguson verso il forfait con l’Irlanda

Evan Ferguson, ancora fuori dal gruppo dopo la distorsione alla caviglia col Parma, rischia di saltare la decisiva gara dell’Irlanda contro l’Ungheria: a Trigoria prevale il desiderio di trattenerlo per recuperare in vista della Cremonese. Attesa oggi la decisione ufficiale, ma filtra pessimismo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Stadio Roma, nuovo via libera dalla Regione sul “bosco”

La Regione Lazio ha inviato al Campidoglio una lettera che di fatto archivia la questione dell’area boscata di 3 ettari a Pietralata, dando un ulteriore via libera al progetto dello stadio. La Regione conferma che basteranno adeguate compensazioni per gli alberi eventualmente abbattuti, già previste nel progetto. Ora si attende che Gualtieri rispetti la scadenza di fine mese per il dossier definitivo. (Il Messaggero)

