Frendrup–Pisilli, lo scambio prende quota

Nelle ultime ore lo scambio Frendrup–Pisilli è diventato molto più di una voce, anche se allo stato attuale non esistono trattative definite. Le uniche certezze riguardano le preferenze tecniche: a De Rossi Pisilli piace da sempre — con lui alla Roma il giovane centrocampista si era messo in mostra — mentre Gasperini vedrebbe di buon occhio un lavoratore instancabile come Morten Frendrup, perfetto per intensità e disciplina tattica.

C’è però un terzo attore che può complicare la storia: l’Inter. Da Milano filtrano segnali di un rinnovato interesse nerazzurro per Frendrup, già seguito a lungo la scorsa estate. La squadra di Chivu è impegnata su tre fronti e ha bisogno di allargare il proprio organico; l’idea di accelerare sul danese e su Norton-Cuffy è tornata d’attualità.

Pisilli, 21 anni, romano di Casal Palocco e figlio dell’ex tennista Francesco, ha debuttato in prima squadra a 18 anni e ha già assaggiato la Nazionale maggiore. Venerdì ha segnato un gol splendido con l’Under 21 nella sconfitta in Polonia, confermando la sua capacità di inserirsi e incidere.

Mourinho, De Rossi e poi Ranieri lo consideravano un punto di riferimento, ma con Gasperini sta trovando pochissimo spazio: due presenze in Serie A per 42 minuti complessivi, tre apparizioni in Europa League per 112 minuti. L’episodio di Nizza — un rigore provocato per eccesso di irruenza — lo ha relegato ulteriormente ai margini.

A Genova un centrocampista con le sue caratteristiche potrebbe essere molto utile, mentre Frendrup porterebbe alla Roma dinamismo in una fase del campionato in cui gli uomini a disposizione di Gasperini a centrocampo rischiano di ridursi ancora con la partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa.

La formula è tutta da definire, ma la situazione economica dei due club fa pensare a uno scambio di prestiti con eventuali riscatti rinviati a giugno. Una soluzione che permetterebbe a tutti di muoversi senza esborsi immediati. Pisilli, che De Rossi sarebbe felicissimo di ritrovare, potrebbe davvero diventare il primo innesto di gennaio. Ma la Roma sa che serviranno ulteriori rinforzi per affrontare la seconda metà di stagione.

Fonte: la Repubblica