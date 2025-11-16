Frendrup–Pisilli, lo scambio prende quota

Nelle ultime ore lo scambio Frendrup–Pisilli è diventato molto più di una voce, anche se allo stato attuale non esistono trattative definite. Le uniche certezze riguardano le preferenze tecniche: a De Rossi Pisilli piace da sempre — con lui alla Roma il giovane centrocampista si era messo in mostra — mentre Gasperini vedrebbe di buon occhio un lavoratore instancabile come Morten Frendrup, perfetto per intensità e disciplina tattica.
C’è però un terzo attore che può complicare la storia: l’Inter. Da Milano filtrano segnali di un rinnovato interesse nerazzurro per Frendrup, già seguito a lungo la scorsa estate. La squadra di Chivu è impegnata su tre fronti e ha bisogno di allargare il proprio organico; l’idea di accelerare sul danese e su Norton-Cuffy è tornata d’attualità.
Pisilli, 21 anni, romano di Casal Palocco e figlio dell’ex tennista Francesco, ha debuttato in prima squadra a 18 anni e ha già assaggiato la Nazionale maggiore. Venerdì ha segnato un gol splendido con l’Under 21 nella sconfitta in Polonia, confermando la sua capacità di inserirsi e incidere.
Mourinho, De Rossi e poi Ranieri lo consideravano un punto di riferimento, ma con Gasperini sta trovando pochissimo spazio: due presenze in Serie A per 42 minuti complessivi, tre apparizioni in Europa League per 112 minuti. L’episodio di Nizza — un rigore provocato per eccesso di irruenza — lo ha relegato ulteriormente ai margini.
A Genova un centrocampista con le sue caratteristiche potrebbe essere molto utile, mentre Frendrup porterebbe alla Roma dinamismo in una fase del campionato in cui gli uomini a disposizione di Gasperini a centrocampo rischiano di ridursi ancora con la partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa.
La formula è tutta da definire, ma la situazione economica dei due club fa pensare a uno scambio di prestiti con eventuali riscatti rinviati a giugno. Una soluzione che permetterebbe a tutti di muoversi senza esborsi immediati. Pisilli, che De Rossi sarebbe felicissimo di ritrovare, potrebbe davvero diventare il primo innesto di gennaio. Ma la Roma sa che serviranno ulteriori rinforzi per affrontare la seconda metà di stagione.
Fonte: la Repubblica
Anche no…grazie
Purtroppo Piso con il sistema di gioco di Gasperini troverà sempre poco spazio e lui ha bisogno di giocare.
Un prestito secco ci sta.
Venderlo no, perché ha qualità importanti.
Perché no?
A gasp i giocatori come frendup piacciono, mi ricorda de roon, uno che si mette lì, corre e sta sulle linee di passaggio.
Pisilli proprio non lo vede.
Poi se il no è legato al fatto che pisilli abbia grandi potenzialità e frendup sia quello che si vede, niente di più, posso anche essere d’accordo, ma forse se si crede in pisilli nn sarebbe meglio mandarlo a giocare ?
invece Piso col sistema di gioco di Gasperini messo a fare quello che fa Cristante dietro le punte a inserisci negli spazi é perfetto
Pisilli prenderà quota
Pisilli ha qualità indiscutibi quali inserimenti e reti. E giovane e gli va data la possibilità di dimostrare le sue qualità. Eventualmente va ceduto solo in prestito. perché ci sono pochi calciatori con queste doti in giro.
scambio in prestito con diritto di riscatto da esercitare bilateralmente , cioè accordo di entrambe. pisilli non me lo lascerei scappare facilmente .
Prestiti secchi…temo che al di là della splendida posizione in classifica, svendere un giocatore come Pisilli sia un delitto. Un prestito per farlo diventare un crack ci sta. Ma ne abbiamo visti troppi mandati via da Trigoria e diventati campioni per altri: Calafiori.
Troppi chi?
Oltre a Calafiori chi rimpiangiamo, esattamente?
Politano? Boh.
Frattesi? Mah?
Scamacca sempre rotto?
I due laziali? Azz…
Nello specifico, sarebbe bene per Pisilli andare dove possa giocare con continuità. Uno scambio di prestiti col Genoa e poi a giugno si valuta meglio.
Se lo presti non lo stai svendendo, anzi, spero che faccia ottime prestazioni per aumentarne il valore. Poi decidi se tenerlo o farne un’ottima plusvalenza (che ci serve come il pane).
“ne abbiamo visti troppi mandati via da Trigoria e diventati campioni per altri: Calafiori.”
Troppi sarebbe 1 quindi.
Perchè prima di Calafiori e dopo di Calafiori ne abbiamo visti andare via a decine.
E parliamo sempre solo di Calafiori
Che andò via a 19 anni, non a 21.
poi Frattesi che fa panca fissa all’Inter, che ad ogni mercato cercano di cedere ma visto il costo a bilancio….
Zaleski che doveva essere l’acquistone dell’Inter, poi sbolognato all’Atalanta,
dove non risulta stia facendo sfracelli, vediamo con Pellegrini…..
E chi altro?
Poi se a Pisilli fai un contratto per farlo rimanere e non va bene,
se lo cedi non va bene,
e che palle!!
ma si , svendano pisilli , poi si mangeranno i maroni come con calafiori e frattesi
ps : meno male che gasperini sapeva valorizzare i giovani
hai forse letto che è fattA?
calarotto che si è dovuto inventare centrale di difesa perché da terzino ogni due scatti si sfascia? frattesi il panchinaro? io rimpiango altri. non due così.
Ogni allenatore ha il suo credo e Pisilli chiaramente non entra in quello di Gasperini.
Privarsene completamente sarebbe un errore e quindi questo scambio sarebbe una buona soluzione.
Un prestito secco a mio avviso lo farei poi a giocare sotto De Rossi che già lo conosce e apprezza sarebbe perfetto , poi finito il campionato ognuno torna casa.Pisilli ha tutta la stoffa x diventare un fuoriclasse deve solo giocare.SEMPRE FORZA ROMA.
Qualcuno nella Roma c’è l’ha con Pisilli. magari un giorno capiremo.
sarebbe ottimo Pisilli potrebbe giocare con continuità così da vedere la sua crescita e Fredrup è un giocatore che sembra buono per il gioco di Gasperini poi a giugno puoi decidere che fare
A parte questa notizia, che reputo farlocca, ci sarebbero almeno 10 squadre di serie A pronte a prendersi Pisilli dandogli quello stipendio di 2 milioni (se non di più) che tanti extra – romani hanno giudicato un’oscenita’.
poi quello stipendio lo prenderà al quinto anno di contratto. Ha firmato un contratto di 5 Anni a salire…
…Pure a sinistra c’hanno n’terzino spagnolo che c’ha n’mancino che pare er pennello de Caravaggio. Nun so male l’osservatori genoani
Frendrup sarebbe perfetto per la Roma, sarebbe l equilibratore alla de roon. sono 2 anni che lo seguo con il Genoa ed è sempre tra i migliori,sarebbe ottimo prenderlo.
pisilli sono 4 anni che è in prima squadra, non è mai riuscito ad imporsi con 4 tecnici differenti.
si tratta di due giocatori completamente diversi. uno è piu’ di copertura l’altro piu’ di inserimento. nel gioco di Gasperini Pisilli non serve. a lui serve un centrocampista che ferma le ripartenze degli avversari e in questo senso Frendrup è piu’ adatto. gli inserimenti da dietro nella Roma li fa Mancini. sono questi inserimenti che deve coprire Frendrup
Spero sia una sciocchezza di Repubblica, anzi, ne sono sicuro, caso contrario, perseverare negli errori è più che diabolico. Ammesso e non concesso che GPP non lo veda, ma ha 21 anni, quanto può restare Gasperini? 3 anni? 5? A 26 anni sei nel pieno della maturità psico-fisica, se te he privi adesso fai l’ ennesima ca…..
Operazione fantasiosa che non servirebbe a nulla.
Alla Roma serve un centrocampista in più.
Oltre Pisilli (mezzala/trequartista come gioca in U21), serve un altro centrocampista mediano pronto subito per dare cambio a Kone’-Cristante e El Aynaoui (che, credo, partirà per la coppa d’Africa).
Sarà , ma a me giocatori che fanno mezzo campionato con una squadra e mezzo con un altra non mi piace proprio.
Io sarei favorevole allo scambio, Pisilli indubbiamente ha delle qualità, ma a noi serve un giocatore più formato come Frendrup, poi magari al Genova diventa Maradona, come Shomurodov si sta esaltando in Turchia. Non è quanto siano effettivamente bravi e quindi pronti a rimpiangere l’oro buttato nella spazzatura, ma quanto un giocatore sia integrato in quel contesto di gioco , di ambiente. Come in tutte le cose sono sempre quei piccoli dettagli che fanno la differenza
Scambio di prestiti ok, poi a giugno Pisilli rientra e Frendrup lo riscattiamo.
De Rossi è uno dei pochi tecnici in grado di capire il valore dei giocatori prima che questi esplodano. Non faccio fatica a credere che voglia Pisilli che lui stesso alla Roma ha portato in prima squadra. Mi chiedo solo perché il Gasp voglia privarsi dell’unico nostro centrocampista in grado di segnare e vedere la porta.
Ciao Vegemite, sono d’accordo col tuo pensiero. Una parziale risposta potrebbe stare nell’attuale rosa. Sembra che Gasp consideri attualmente pronto Pellegrini, cosa che gli sta attualmente dando ragione. Pisilli, a quanto pare, lo vedrebbe nella stessa posizione di Pelle, quindi, in questo momento avrebbe le porte chiuse dalle prestazioni dell’ex capitano. A giugno la situazione potrebbe cambiare, con la scadenza del contratto di Pellegrini, quindi non mi viene difficile pensare ad un ritorno di Pisilli, che nel frattempo si è fatto le ossa giocando. Se così, non lo vedrei male lo scambio, viceversa, fosse definitivo, non me lo spiegherei. Oltretutto in via definitiva sarebbe molto più difficile da imbastire lo scambio, con le valutazioni dei giocatori da analizzare e 3 anni di differenza che pesano, visto che Pisilli può esplodere, visto le cose che mostra in nazionale, mentre Frendrup è facile pensare che sia un giocatore già bello e fatto, con margini di miglioramento dati da quanto l’allenatore lo valorizzi, ma non da un suo miglioramento tecnico
In prima squadra l’ha portato Mourinho,che lo ha fatto anche esordire.
che senso ha??
Far giocare e crescere Pisilli dove magari ci sono meno pressioni e un allenatore che lo conosce, mentre a Roma arriverebbe un sostituto già formato per la seconda metà del campionato, magari tamponando le assenze in coppa d’africa. Poi bisogna vedere cosa si pensa di fare a fine anno.
L’operazione in sé non mi sembra una follia. Che poi sia reale, è tutto un altro paio di maniche
Tanto a giugno, con il Genoa in B, tornerebbe da noi!
Ma mi chiedo: imparerebbe di piu facendo allenamenti e scampoli con Gasp o giocando con de Rossi, che non mi pare sia un grande maestro di calcio, ad oggi?
Se è per farlo crescere, una strada; se lo si vuole dare via, allora va bene anche il Genoa.
Mi pare sia il tipico giocatore sul quale Gasp potrà fare un ottimo lavoro, giovane, dinamico, umile…piuttosto che andare poi a cercare chissa chi, chissa dove, chissa a quanto
Frendrup mi piace ma nn per Pisilli che manderei a giocare ma tenendone il controllo
L’articolo dice questo
Uno scambio di prestiti ci potrebbe anche stare. Ammesso che il genoano abbia le caratteristiche adatte al Gasp. L’ importante, secondo me, è non perdere il nostro…..
nemmeno fosse lo scambio Toni Kross / Kevin Strootman
qui si fanno storie per scambi di giocatori di seconda o terza fascia. buoni per l’udinese. per me, indifferente.
quando si parlerà dei Nainggolan, dei Pjanic, dei Pizarro senza parlare degli Ancelotti o Falcao, sarà una grande Roma. per ora, due buoni giocatori e niente più.
hai ragione ma i giocatori che nomini tu non esistono piu’.
Pochi giorni fa mi auguravo Frendrup alla Roma con obbligo di riscatto a giugno e Pisilli in prestito secco per sostituire Frendrup al Genoa e per fargli fare quel minutaggio che non trova nella Roma di Gasperini,di certo Pisilli non può e non deve essere ceduto in via definitiva in alcun modo.
“La squadra di Chivu è impegnata su tre fronti e ha bisogno di allargare il proprio organico”
nell’ultima partita di CL hanno fatto un turn-over tranquillo di ben 8 titolari, e si, hanno proprio bisogno di altri giocatori da mettere in tribuna….
solo noi possiamo prendere un centrocampista ultimo in classifica e scambiarlo con il centrocampista più forte in prospettiva del calcio italiano …solo noi ….
ma in nostro allenatore non puo fare quello che ha fatto con Ruggeri all’atalanta ?? e cioè farlo giocare mezz’ora a partita finché non diventa un titolare ??
no eh….
