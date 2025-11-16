Roma, passi avanti per Zirkzee. E Gasp vuole anche Mathys Tel

La Roma ha scelto il profilo su cui puntare per rinforzare l’attacco: Joshua Zirkzee. Il centravanti è il nome cerchiato in rosso da settimane e i contatti con il Manchester United sono continui. Dal club inglese è già arrivato l’ok alla formula più gradita ai giallorossi: prestito con diritto di riscatto.

L’operazione sarebbe sostenibile anche sul piano economico. La Roma coprirebbe solo metà dell’ingaggio dell’olandese — circa 1,8 milioni — rimandando a giugno la decisione definitiva sull’acquisto a titolo definitivo, fissato intorno ai 30 milioni. Una soluzione che permetterebbe a Massara di intervenire subito senza vincolare il bilancio.

Non c’è però solo Zirkzee nella lista degli obiettivi. L’altro nome forte è Mathys Tel del Tottenham, un profilo che Gasperini considera un potenziale crack. L’esterno francese vuole cambiare aria — è stato escluso dalla lista Champions — e rappresenta un’opzione concreta se si dovesse complicare la strada che porta all’ex Bologna.

Restano monitorati anche Franculino, rivelazione del Midtjylland, e Yuri Alberto del Corinthians. Due piste più complesse, ma comunque presenti nel ventaglio che Gasp ha consegnato alla dirigenza.

Fonte: Gazzetta dello Sport