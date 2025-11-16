Roma, passi avanti per Zirkzee. E Gasp vuole anche Mathys Tel

La Roma ha scelto il profilo su cui puntare per rinforzare l’attacco: Joshua Zirkzee. Il centravanti è il nome cerchiato in rosso da settimane e i contatti con il Manchester United sono continui. Dal club inglese è già arrivato l’ok alla formula più gradita ai giallorossi: prestito con diritto di riscatto.
L’operazione sarebbe sostenibile anche sul piano economico. La Roma coprirebbe solo metà dell’ingaggio dell’olandese — circa 1,8 milioni — rimandando a giugno la decisione definitiva sull’acquisto a titolo definitivo, fissato intorno ai 30 milioni. Una soluzione che permetterebbe a Massara di intervenire subito senza vincolare il bilancio.
Non c’è però solo Zirkzee nella lista degli obiettivi. L’altro nome forte è Mathys Tel del Tottenham, un profilo che Gasperini considera un potenziale crack. L’esterno francese vuole cambiare aria — è stato escluso dalla lista Champions — e rappresenta un’opzione concreta se si dovesse complicare la strada che porta all’ex Bologna.
Restano monitorati anche Franculino, rivelazione del Midtjylland, e Yuri Alberto del Corinthians. Due piste più complesse, ma comunque presenti nel ventaglio che Gasp ha consegnato alla dirigenza.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Dovessero arrivare entrambi comincerei a credere veramente nello scudetto.
Parliamo di una punta che solo 2 anni fa venne pagata dal Man Utd oltre 40 milioni perché, a suon di gol, assist e prestazioni di classe, condusse il Bologna alla storica qualificazione in Champions, nonché di un esterno offensivo considerato tra i più grandi giovani talenti del calcio francese, pagato quest’estate 35 milioni dagli Spurs, dotato di grande velocità, dribbling e tiro.
Tuttavia l’olandese, con gli acquisti di Chuna e Sesko si ritrova ora terza scelta in una squadra che non gioca le coppe, mentre Tel, stante l’affollamento nella rosa del Tottenham, è stato escluso dalla lista UEFA.
L’imminente mondiale spinge questi giocatori ad andare dove possono giocare con maggiore continuità. Speriamo di poterne approfittare.
Ciao ddr,
A suon di goal, cioè 11 in una stagione, la migliore. Quelli decisivi li fece all’olimpico, nella partita che ci costò la CL, in quella che era LA partita da vincere.
Ma non è che a noi serve uno che tiri in porta? Premesso, se viene in prestito al posto di uno dei due centravanti, di certo peggio non potrà fare. Quindi, via Ferguson o quell’altro legno e dentro l’olandese? Forse bene, ma non è un realizzatore.
Secondo me, per quel che vale, sarebbe molto piu importante ed utile l’esterno, allora si che arriveremmo in porta con la palla. Se pensiamo che il duo Mancini Celik ha creato goal ed assist, affiancando un buon esterno a Wesley, aumenteremmo di molto la pericolosità ed anche i due paracarri di punta finalmente segnerebbero.
Se poi pensiamo che siamo primi senza mai fare goal ( o quasi), mi basterebbe Pippo Inzaghi in mezzo all’area!!!
Ovviamente tutto questo detto senza nessuna polemica, si fa per esprimere un’opinione…
La speranza è reale… bisogna rimanere in alto ed essere ambiziosi per attirare questi giocatori. L’arma in più rimane Gasperini e appunto la posizione in classifica. In più c’è il mondiale che teoricamente dovrebbe incentivare questi giocatori a dare il massimo se ne vogliono far parte. Zirkzee in prestito con 30 mln di riscatto direi che è un affarone! Se poi non funziona.. ritorna da dove è venuto ma vale la pena provare. Speriamo bene
SE le condizioni fossero quelle riportate in questo articolo, non vedrei alcun motivo ostativo all’acquisto di Zirkzee.
Il giocatore gradisce la destinazione? sì? sottoscrivere gli accordi preliminari, grazie.
Zirkzee non mi pare tutto questo fenomeno come alcuni lo descrivono. A parte che non è immune da frequenti infortuni muscolari di una certa entità, ha al suo attivo uno score misero in fatto di gol e mi pare che la Roma stia proprio cercando quello che Zirkzee non è mai stato. Ultimamente inoltre lo vedo abbastanza inquartato e questo mi suscita altri dubbi.
Siccome non costerebbe neanche poco, lo lascerei agli antipaticissimi albionici del MU.
zirkzee va benissimo, ma non è un centravanti, bensì un regista avanzato. A noi serve un centravanti che spacca la porta. Il francese non lo conosco e quindi non mi esprimo. La cosa importante comunque è il parere di Gasperini. In prestito vanno bene perché puoi valutarli senza impegnarti finanziariamente. Comunque eventualmente vanno presi appena apre il mercato in modo da inserirli nei meccanismi del mister in tempi brevi.
Tel mai sentito nominare, su YouTube sembra Leao, che in Italia fa la differenza quando ha voglia, vedasi cosa ha combinato con noi. Let’s see!
