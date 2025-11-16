Dovbyk-Roma, vertice per il futuro: il giocatore non vuole l’addio

Frederic Massara ha iniziato a muovere i fili del futuro di Artem Dovbyk. Prima della gara contro il Milan del 2 novembre, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo giallorosso ha incontrato a Milano l’entourage dell’attaccante ucraino, lo stesso gruppo che aveva curato il suo arrivo nella Capitale nell’estate 2024.

Un colloquio lontano da sguardi indiscreti, utile per fare il punto su una situazione che la Roma non considera chiusa, ma che necessita di chiarezza dopo i tentativi di cessione — incluso lo scambio con Gimenez — andati a vuoto negli ultimi giorni del mercato estivo.

A Trigoria non si parla di rottura: il club continua a riconoscere il valore dell’attaccante e non ha intenzione di spingerlo verso l’uscita. Allo stesso tempo, però, il rendimento complessivo non ha convinto pienamente e il fatto che per il suo cartellino siano stati investiti 40 milioni pesa nella valutazione interna. Per questo motivo, pur senza forzature, Dovbyk non è mai stato realmente tolto dal mercato.

Dal canto suo, l’attaccante vive una fase personale complessa, segnata dalle preoccupazioni legate alla guerra in patria che lo hanno accompagnato fin dal suo arrivo. Nonostante questo, la sua volontà è chiara: restare a Roma. La famiglia si è ambientata bene e, sebbene Barcellona — dove ha vissuto durante l’esperienza al Girona — resti la meta preferita e un luogo particolarmente caro a sua moglie, nessuno vuole lasciare la Capitale prima del tempo.

Un’eventuale cessione appare comunque più praticabile in estate. Dopo due stagioni, il peso a bilancio del giocatore scenderebbe a circa 25 milioni grazie all’ammortamento, rendendo più semplice chiudere un’operazione senza minusvalenze. Non a caso, Dovbyk ha già comunicato al suo agente che prenderebbe in considerazione un trasferimento a gennaio solo in casi estremi, indipendentemente dal minutaggio o dalle gerarchie.

La pista spagnola rimane, in ogni caso, la più gradita per il futuro. Ma per ora la priorità dell’attaccante è una sola: restare alla Roma e provare a riconquistare spazio.

Fonte: Corriere dello Sport