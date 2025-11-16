Dovbyk-Roma, vertice per il futuro: il giocatore non vuole l’addio

Frederic Massara ha iniziato a muovere i fili del futuro di Artem Dovbyk. Prima della gara contro il Milan del 2 novembre, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo giallorosso ha incontrato a Milano l’entourage dell’attaccante ucraino, lo stesso gruppo che aveva curato il suo arrivo nella Capitale nell’estate 2024.
Un colloquio lontano da sguardi indiscreti, utile per fare il punto su una situazione che la Roma non considera chiusa, ma che necessita di chiarezza dopo i tentativi di cessione — incluso lo scambio con Gimenez — andati a vuoto negli ultimi giorni del mercato estivo.
A Trigoria non si parla di rottura: il club continua a riconoscere il valore dell’attaccante e non ha intenzione di spingerlo verso l’uscita. Allo stesso tempo, però, il rendimento complessivo non ha convinto pienamente e il fatto che per il suo cartellino siano stati investiti 40 milioni pesa nella valutazione interna. Per questo motivo, pur senza forzature, Dovbyk non è mai stato realmente tolto dal mercato.
Dal canto suo, l’attaccante vive una fase personale complessa, segnata dalle preoccupazioni legate alla guerra in patria che lo hanno accompagnato fin dal suo arrivo. Nonostante questo, la sua volontà è chiara: restare a Roma. La famiglia si è ambientata bene e, sebbene Barcellona — dove ha vissuto durante l’esperienza al Girona — resti la meta preferita e un luogo particolarmente caro a sua moglie, nessuno vuole lasciare la Capitale prima del tempo.
Un’eventuale cessione appare comunque più praticabile in estate. Dopo due stagioni, il peso a bilancio del giocatore scenderebbe a circa 25 milioni grazie all’ammortamento, rendendo più semplice chiudere un’operazione senza minusvalenze. Non a caso, Dovbyk ha già comunicato al suo agente che prenderebbe in considerazione un trasferimento a gennaio solo in casi estremi, indipendentemente dal minutaggio o dalle gerarchie.
La pista spagnola rimane, in ogni caso, la più gradita per il futuro. Ma per ora la priorità dell’attaccante è una sola: restare alla Roma e provare a riconquistare spazio.
Fonte: Corriere dello Sport
Bisogna sperare che Dovbyk appena si sarà ripreso dall’ultimo infortunio, riprenda quel percorso che ultimamente gli avevo visto fare con una certa capacità, ossia di centravanti-boa, bravo a proteggere il pallone al limite dell’area e a smistarlo al compagno meglio piazzato. Un centravanti-pivot insomma, volendo rubare un termine al basket.
Come finalizzatore invece il buon Artem mi pare che abbia troppi limiti di base per potersi affermare in un campionato molto tattico come quello italico.
La situazione di Dobvik è incommentabile, soprattutto quando si tira in ballo il discorso della guerra in Ucraina. È veramente triste ma questa situazione potrebbe anche incentivare il giocatore a dare di più, proprio per goliardia. E qui non sto parlando di calcio ma di essere bandiera di lotta e orgoglio per il proprio paese con quello che si può fare.. con quello che si ha. Una sorte di guerriero che da orgoglio alla propria gente. Certo che ci vuole forza e sinceramente non so come mi comporterei io in certe situazioni. Comunque e qualunque sia la scelta di questo ragazzo.. Forza Dobvik!
non credo che gli ucraini stiano seguendo il campionato di serie A… non capisco nemmeno cosa ci possa essere di “goliardico” in tutto ciò… resta il fatto che Dovbyk, per la Roma, è un problema.
Al momento è fermo per infortunio e non ha mercato.
Sul serio cominciamo a discuterne per giugno?
ma se infortunato fino a gennaio poi almeno 40/50 per recuperare atleticamente (perché è anche bello grosso) chi se lo piglia ? più realistico che se devi fare posto rimandi indietro Ferguson sempre se il 30 di gennaio non se ne escono noi ci abbiamo provato ma nessuno li ha voluti perciò non abbiamo potuto prendere nessuno !! dategli i giocatori a Gasperini e muovetevi pure!!!
Aridaje có stì 40 mijoni, se contate pure ‘e commissioni ( ammesso che siano state ‘na decina de mijoni) allora fatelo pè tutti…e quindi fatece sapè quanto è ” costato” rios ar Benfica tutto compreso, grazie.
Sempre lo stesso articolo su Dovbyk e Ferguson…Mah
ma un giocatore di 29 anni per quanto ancora lo dobbiamo aspettare?
