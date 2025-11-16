Ferguson resta. E ora si gioca la Roma

A Trigoria il dibattito attorno a Evan Ferguson si è acceso ancora una volta, complice il rendimento altalenante mostrato dopo gli ultimi impegni con l’Irlanda. Stavolta però la notizia è diversa: la Roma ha comunicato che l’attaccante non partirà per raggiungere i compagni impegnati nello spareggio decisivo contro l’Ungheria.
Una scelta precisa, che non può passare inosservata, soprattutto perché il giocatore avrebbe potuto insistere per rispondere alla convocazione vista la posta in palio. Restare nella Capitale è un segnale. Ferguson lavora a parte da giorni, ma ha compreso che nelle prossime partite si gioca molto, forse tutto.
Il reparto offensivo è in piena emergenza: Dybala è fermo ai box, Dovbyk rischia di aver chiuso in anticipo il suo 2025 e Bailey rientrerà senza forzare dopo l’ennesimo problema muscolare. In questo contesto, l’attaccante arrivato in prestito oneroso da 3 milioni — con un eventuale riscatto da 38 — deve dimostrare di meritare spazio e fiducia.
Il rischio di un ritorno anticipato al Brighton è alto. Con l’obiettivo Zirkzee sempre più concreto per gennaio, lo scenario di un addio prematuro esiste, al di là delle smentite di facciata. Servirebbe un accordo con il club inglese, certo, ma le squadre in Premier alla ricerca di una punta non mancano: tra queste c’è anche l’Everton dei Friedkin, con Moyes che in passato non aveva nascosto la sua stima per il classe 2004.
Il tempo per cambiare il corso della stagione, però, c’è ancora. Ferguson punta a rientrare già contro la Cremonese, con l’obiettivo di sbloccarsi finalmente. In questi mesi Gasperini ha provato a cucirgli addosso un ruolo più definito: lo preferiva a Dovbyk per qualità e disponibilità al lavoro, anche se spesso l’irlandese si disperdeva in compiti lontani dall’area. Il tecnico stava cercando di riportarlo più vicino alla porta, prima dell’ultimo stop.
Da martedì — o al massimo mercoledì — è atteso il suo rientro in gruppo. Da lì inizierà una corsa contro il tempo: otto partite entro fine anno per convincere la Roma che può davvero essere l’attaccante del presente e non un’operazione da rimandare al mittente.
Fonte: Il Messaggero
Quanta aria fritta. Intanto hanno svoltato tutta la settimana parlando di questa rescissione del prestito.
La cartella clinica dei giocatori è qualcosa che bisogna guardare con molta attenzione.
Evan si è infortunato contro il Parma alla stessa caviglia (quella destra) operata 1 anno fa circa e prima di questo infortunio era già stato fuori per problemi ad entrambe le caviglie.
Purtroppo stiamo parlando di una sede anatomica disgraziata, perché non solo estremamente sollecitata, specie in un corazziere come Evan, ma anche facile target di interventi fallosi senza che chi lo commette paghi dazio, come successo a Valenti nella partita contro il Parma.
In un forum di tifosi della PL un utente scriveva che Ferguson è un giocatore con il tronco di un 20enne e le caviglie di un 80enne: commento piuttosto pesante ma che comunque fa pensare.
Sono realmente molto preoccupato da questa situazione perché il giocatore potrebbe essere fortemente condizionato nel prosieguo della stagione da questo infortunio.
interessante spunto di riflessione, Vegemite 👍🏻
Ci vuole pazienza con chi cambia città, nazione, lingua, abitudini e in più deve anche esibirsi di fronte a decine di migliaia di persone esigenti. Parlo ovviamente di Ferguson. Ricordo che quando da giovane feci la valigia e me ne andai a Londra, prima di abituarmi a tante cose diverse, ci misi qualche tempo, non fu qualcosa d’immediato. Eppure IO ero molto più scafato di Ferguson, perché provenivo da una città come Roma e non da una landa sperduta come il norvegese.
Ecco perché dobbiamo pazientare altrimenti c’è il rischio di prendere qualche cantonata come è stato con Huysen.
aggiungici pure che essendo un corazziere ci mette un po ad entrare in forma e se hioca a sprazzi ci mette di più. per quel poco che abbiamo potuto vedere, mi sembra più dinamico e tecnico di dovbik. spero che entri in forma e dimostri di essere un giocatore da 50M
Ferguson è irlandese.
Ferguson proveniente da una landa norvegese…🤔
