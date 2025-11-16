Baldanzi, aria d’addio: c’è il Verona, ma De Rossi lo vuole al Genoa

Il futuro di Tommaso Baldanzi torna a essere un tema caldo. Nei recenti colloqui tra la Roma e l’agente Giuseppe Riso — impegnato nelle discussioni per i rinnovi di Mancini e Cristante — è emersa anche la posizione del numero 35, che con Gasperini continua a trovare poco spazio e che prima della sosta è stato utilizzato addirittura da punta, complice l’infortunio di Dovbyk e le numerose assenze nel reparto offensivo.

La pista più calda porta all’Hellas Verona. Il club gialloblù è in pole per il classe 2003 e ha due giocatori particolarmente graditi a Gasperini: Giovane, una delle sorprese più brillanti della Serie A, e Cissé, oggi in prestito al Catanzaro. Un incrocio di nomi che potrebbe favorire una trattativa già a gennaio.
Ma Verona non è l’unica opzione sul tavolo. Anche il Genoa di De Rossi sta osservando la situazione, soprattutto perché l’asse con la Roma è già caldo: proprio con il club ligure si discute dello scambio di prestiti Pisilli–Frendrup, ipotesi che resta attuale. E occhio anche all’Udinese, che già in estate aveva valutato Baldanzi come possibile rinforzo.

Il quadro è quindi ampio e in evoluzione. La Roma non considera il giocatore fuori dai piani, ma è consapevole che per crescere Baldanzi ha bisogno di continuità. E gennaio potrebbe diventare il mese delle scelte.
Fonte: Il Messaggero

7 Commenti

  1. A gennaio Ferguson me lo terrei, Dovbyk pure, ma Baldanzi lo darei in tromba al primo richiedente. Il Giovinco de noantri non ha lo chassis per una serie A che abbonda di gente di 1.90 x 85 kg.

    • forse è lo stesso motivo per cui la serie a è ad oggi un campionato di seconda fascia, e la nazionale deve sperare nei play off per poter evitare di saltare il terzo mondiale di seguito.

      nel frattempo ti saluta messi.😅

      ❤️🧡💛

  2. Buon viaggio, ovunque lo manderanno.
    Sinora totalmente inutile o quasi.
    E non pare avere nemmeno un gran carattere, una gran garra

    È un giocatore da squadra di terza fascia, se qualcuno davvero se lo dovesse comprare, nessun rimpianto

  3. Baldanzi utilizzato come pedina di scambio per arrivare a giocatori più funzionali per il gioco Gasperini sarebbe un ottima operazione.

  5. baldanzi ha avuto tutto il tempo per emergere, si parla di 2 anni quasi.

    poi magari lo farà altrove tra 2/3 anni (e allora tutti a dire che hanno sbagliato a darlo via, vedi calafiori) ma da noi ha dybala-soulè davanti…. e quando gioca?

    ❤️🧡💛

  6. Ci sono operazioni di mercato intelligenti e utili (per valorizzare i nostri e migliorare la rosa), che, almeno in teoria, potrebbe essere fatte a gennaio: tra queste, tenendo conto delle concrete idee di utilizzo e di ruolo mostrate da Gasp, c’è anche quella di inserire Baldanzi in una cessione accompagnata dallo scambio con altri giocatori. Preferibilmente, cercando di mantenerne, o quantomeno di non perderne, il controllo (ci sono vari sistemi e clausole che possono utilizzarsi a tal fine).

    L’importante, – e qui siamo di fronte a una speranza che, prima che inizi il mercato di gennaio viene espressa con una certa (vana) ripetitività – è che queste operazioni siano fatto il più presto possibile, per dare ai nuovi acquisti (a qualsiasi titolo) il tempo di ambientarsi e di risultare tempestivamente utili sul piano dei risultati.

    Vedremo: novembre e dicembre, rispetto al mercato di gennaio, sono mesi di molti bla-bla-bla acchiappa-contatti.

