Baldanzi, aria d’addio: c’è il Verona, ma De Rossi lo vuole al Genoa

Il futuro di Tommaso Baldanzi torna a essere un tema caldo. Nei recenti colloqui tra la Roma e l’agente Giuseppe Riso — impegnato nelle discussioni per i rinnovi di Mancini e Cristante — è emersa anche la posizione del numero 35, che con Gasperini continua a trovare poco spazio e che prima della sosta è stato utilizzato addirittura da punta, complice l’infortunio di Dovbyk e le numerose assenze nel reparto offensivo.
La pista più calda porta all’Hellas Verona. Il club gialloblù è in pole per il classe 2003 e ha due giocatori particolarmente graditi a Gasperini: Giovane, una delle sorprese più brillanti della Serie A, e Cissé, oggi in prestito al Catanzaro. Un incrocio di nomi che potrebbe favorire una trattativa già a gennaio.
Ma Verona non è l’unica opzione sul tavolo. Anche il Genoa di De Rossi sta osservando la situazione, soprattutto perché l’asse con la Roma è già caldo: proprio con il club ligure si discute dello scambio di prestiti Pisilli–Frendrup, ipotesi che resta attuale. E occhio anche all’Udinese, che già in estate aveva valutato Baldanzi come possibile rinforzo.
Il quadro è quindi ampio e in evoluzione. La Roma non considera il giocatore fuori dai piani, ma è consapevole che per crescere Baldanzi ha bisogno di continuità. E gennaio potrebbe diventare il mese delle scelte.
A gennaio Ferguson me lo terrei, Dovbyk pure, ma Baldanzi lo darei in tromba al primo richiedente. Il Giovinco de noantri non ha lo chassis per una serie A che abbonda di gente di 1.90 x 85 kg.
forse è lo stesso motivo per cui la serie a è ad oggi un campionato di seconda fascia, e la nazionale deve sperare nei play off per poter evitare di saltare il terzo mondiale di seguito.
nel frattempo ti saluta messi.😅
❤️🧡💛
Buon viaggio, ovunque lo manderanno.
Sinora totalmente inutile o quasi.
E non pare avere nemmeno un gran carattere, una gran garra
È un giocatore da squadra di terza fascia, se qualcuno davvero se lo dovesse comprare, nessun rimpianto
Baldanzi utilizzato come pedina di scambio per arrivare a giocatori più funzionali per il gioco Gasperini sarebbe un ottima operazione.
Mai un’offerta per chi viene osannato una volta si una volta pure.Sembra un mistero.
baldanzi ha avuto tutto il tempo per emergere, si parla di 2 anni quasi.
poi magari lo farà altrove tra 2/3 anni (e allora tutti a dire che hanno sbagliato a darlo via, vedi calafiori) ma da noi ha dybala-soulè davanti…. e quando gioca?
❤️🧡💛
Ci sono operazioni di mercato intelligenti e utili (per valorizzare i nostri e migliorare la rosa), che, almeno in teoria, potrebbe essere fatte a gennaio: tra queste, tenendo conto delle concrete idee di utilizzo e di ruolo mostrate da Gasp, c’è anche quella di inserire Baldanzi in una cessione accompagnata dallo scambio con altri giocatori. Preferibilmente, cercando di mantenerne, o quantomeno di non perderne, il controllo (ci sono vari sistemi e clausole che possono utilizzarsi a tal fine).
L’importante, – e qui siamo di fronte a una speranza che, prima che inizi il mercato di gennaio viene espressa con una certa (vana) ripetitività – è che queste operazioni siano fatto il più presto possibile, per dare ai nuovi acquisti (a qualsiasi titolo) il tempo di ambientarsi e di risultare tempestivamente utili sul piano dei risultati.
Vedremo: novembre e dicembre, rispetto al mercato di gennaio, sono mesi di molti bla-bla-bla acchiappa-contatti.
