Baldanzi, aria d’addio: c’è il Verona, ma De Rossi lo vuole al Genoa

Il futuro di Tommaso Baldanzi torna a essere un tema caldo. Nei recenti colloqui tra la Roma e l’agente Giuseppe Riso — impegnato nelle discussioni per i rinnovi di Mancini e Cristante — è emersa anche la posizione del numero 35, che con Gasperini continua a trovare poco spazio e che prima della sosta è stato utilizzato addirittura da punta, complice l’infortunio di Dovbyk e le numerose assenze nel reparto offensivo.

La pista più calda porta all’Hellas Verona. Il club gialloblù è in pole per il classe 2003 e ha due giocatori particolarmente graditi a Gasperini: Giovane, una delle sorprese più brillanti della Serie A, e Cissé, oggi in prestito al Catanzaro. Un incrocio di nomi che potrebbe favorire una trattativa già a gennaio.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: contatti con Alphadjo Cissè, il trequartista piace a Gasp

Ma Verona non è l’unica opzione sul tavolo. Anche il Genoa di De Rossi sta osservando la situazione, soprattutto perché l’asse con la Roma è già caldo: proprio con il club ligure si discute dello scambio di prestiti Pisilli–Frendrup, ipotesi che resta attuale. E occhio anche all’Udinese, che già in estate aveva valutato Baldanzi come possibile rinforzo.

Il quadro è quindi ampio e in evoluzione. La Roma non considera il giocatore fuori dai piani, ma è consapevole che per crescere Baldanzi ha bisogno di continuità. E gennaio potrebbe diventare il mese delle scelte.

LEGGI ANCHE – Pisilli-Frendrup, lo scambio prende quota

Fonte: Il Messaggero