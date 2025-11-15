Pellegrini sente aria di futuro e prepara un nuovo ruolo

Nel primato della Roma c’è anche la firma di Lorenzo Pellegrini. Una presenza che pochi avrebbero pronosticato dopo un’estate trascorsa tra infermeria e insistenti voci di mercato. Il capitano, invece, ha ribaltato le premesse: prima il lampo nel derby di settembre — una sfida che sta diventando la sua personale specialità — poi una crescita costante che lo ha riportato al centro del progetto di Gasperini.

L’esplosione definitiva è arrivata nelle ultime due partite prima della sosta, con i gol decisivi contro Rangers e Udinese. Una doppietta distribuita in due gare che Pellegrini non registrava dal gennaio 2024, quando in panchina c’era De Rossi e arrivarono addirittura tre reti di fila. Le condizioni per aggiornarne il conto ci saranno già a Cremona: Dybala è fermo, Bailey tornerà ma non dal 1’, e accanto a Soulé toccherà ancora al numero 7.

Da dicembre, però, Gasperini ha in mente un’ulteriore metamorfosi: Pellegrini resterà un riferimento sulla trequarti — la sua zona naturale — ma dovrà dare una mano anche un passo più indietro. L’assenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa apre un vuoto a centrocampo, e con Pisilli unico ricambio, servirà il suo contributo in una doppia funzione.

Il recupero fisico, d’altronde, è stato un percorso lungo. Pellegrini ha saltato l’intera preparazione estiva, un dettaglio pesante per chi lavora con Gasperini. Ma lo staff lo ha riportato gradualmente al meglio, e il rapporto con il tecnico si è consolidato attraverso colloqui costanti nelle settimane successive alla chiusura del mercato. Ora gioca con una leggerezza mentale che da tempo non si vedeva.

E sul futuro? Per il momento resta colorato di giallorosso. Napoli e Inter lo seguono da oltre un anno, ma Pellegrini non sta valutando un addio a gennaio. Il contratto resta il nodo più delicato: scade il 30 giugno 2026 e, al momento, non esistono spiragli per un rinnovo. Non sono in programma incontri con l’agente, ma nel calcio le certezze durano poco. Lo stesso Massara, a settembre, aveva avvertito: «Può cambiare tutto velocemente».

LEGGI ANCHE – Pellegrini, il Napoli ci prova per gennaio: la Roma e il calciatore dicono no

La stagione è lunga, e Pellegrini è tra i giocatori sotto osservazione della società. Ma c’è anche un obiettivo personale che pesa: tornare in Nazionale. A marzo ci saranno i playoff e il capitano vuole presentarsi come un’arma in più per riconquistare un Mondiale che gli manca da dodici anni.

Fonte: Il Messaggero