Percassi: “Sorpreso da Gasperini. Fino a due giorni prima parlavamo del rinnovo…”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è tornato a parlare dell’addio di Gian Piero Gasperini in un’intervista al Corriere della Sera, ricostruendo settimane che a Bergamo hanno lasciato più di una sorpresa. Il dirigente ha spiegato come la separazione sia maturata in modo del tutto inatteso, proprio mentre il club era impegnato a programmare la stagione successiva.

«Ha deciso lui di lasciare Bergamo due giorni dopo la fine del campionato: ci ha colti di sorpresa perché da un mese, ogni giorno, parlavamo di rinnovo e della nuova squadra» ha raccontato Percassi, sottolineando come nulla lasciasse presagire un addio così improvviso.

Nel corso dell’intervista, l’ad è tornato anche sulla scelta di interrompere il rapporto con Juric dopo poche settimane: «Per me è stata la scelta più dolorosa di sempre, Juric è un professionista serio. Il suo percorso in Champions è stato positivo. Ma in campionato, dopo la crescita iniziale — e meritavamo 3-4 punti in più — dall’ultima sosta la squadra ha mostrato un’involuzione inattesa».

Percassi ha poi approfondito cosa lo abbia portato a definire “inaspettata” la decisione di Gasperini: «Noi no. Il dialogo col mister sul suo contratto e sulla nuova squadra s’è protratto per l’ultimo mese di campionato, tutti i giorni. Abbiamo appreso solo due giorni dopo l’ultima partita la sua scelta di fermarsi. Prima tutto ci faceva presupporre che sarebbe rimasto».

Il dirigente ha anche respinto l’idea che l’allenatore potesse aver percepito una volontà di ridimensionamento: «Pensava che fosse nostra intenzione ridimensionarci? Io credo che rispondano i fatti: una sola cessione, irrinunciabile, e investimenti. A quel punto abbiamo assecondato la volontà di Gasperini e ci siamo mossi arrivando a Juric. Ora è stato necessario intervenire. Me ne prendo la responsabilità».

Fonte: Corriere della Sera