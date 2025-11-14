FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 14 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:45 – Ultime da Trigoria: ancora out Ferguson e Ndicka

La Roma continua ad allenarsi al ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria in vista della sfida contro la Cremonese, in programma domenica 23 novembre alle ore 15 allo Stadio Zini. Nella seduta di questa mattina Paulo Dybala, Leon Bailey e Evan Ferguson hanno svolto un allenamento personalizzato: resta quindi in standby la decisione sull’eventuale partenza del centravanti per il ritiro dell’Irlanda. Terapie, invece, per Evan Ndicka e Artem Dovbyk.

Ore 11:10 – Hermoso, si pensa al rinnovo con spalmatura

Quello di Celik, però, potrebbe non essere l’unico prolungamento da qui a breve in casa Roma. L’entourage di Mario Hermoso, infatti, è in contatto con la Roma per valutare insieme un possibile rinnovo con spalmatura dell’ingaggio. (Il Romanista)

Ore 9:30 – Celik, primo gol in A e rinnovo sempre più vicino

Momento d’oro per Zeki Celik, autore della sua prima rete in Serie A con la Roma contro l’Udinese. Arrivato nel 2022 dal Lille per 7 milioni più il 15% sulla futura plusvalenza, il turco è in scadenza a giugno. Massara ha avviato i contatti con l’agente per il rinnovo: trattativa in corso, nessun accordo ancora, con il giocatore che oggi percepisce 2 milioni netti grazie al decreto crescita. (Il Tempo)

Ore 98:35 – Stadio senza sentenza

La quarta sezione del Consiglio di Stato ha esaminato l’appello contro il diniego cautelare del Tar sul ricorso dei comitati contrari allo stadio di Pietralata, ancora centrato sull’abbattimento di 26 alberi. Udienza rapidissima, con memorie già depositate da Campidoglio e Roma. La decisione è attesa entro oggi o, più probabilmente, lunedì. Non sono previste sorprese: un altro ricorso destinato a rallentare un iter finora regolare. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Roma, emergenza Coppa d’Africa

Gasperini, già costretto a invenzioni tattiche tra Hermoso rilanciato, Wesley a sinistra e Baldanzi “falso 9”, dovrà affrontare un mese complicato: dal 21 dicembre Ndicka ed El Aynaoui partiranno per la Coppa d’Africa. La Roma prova a tenerli per il match col Como, ma il regolamento favorisce Costa d’Avorio e Marocco. L’assenza più pesante sarà quella di El Aynaoui, unico vero cambio in mediana: possibile spazio per Pisilli. Dietro, senza Ndicka, Gasp pensa a riportare Mancini al centro della difesa. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…