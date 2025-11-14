Roma su Victor Froholdt: Massara guarda al Porto per un colpo a centrocampo

La Roma allarga lo sguardo al mercato portoghese. Come rivelato da Gianluca Di Marzio ai microfoni del quotidiano danese Tipsbladet, i giallorossi stanno monitorando da vicino Victor Froholdt, centrocampista danese di 19 anni sotto contratto con il Porto fino al 2030. Un profilo giovane, strutturato e già considerato uno dei prospetti più interessanti del club lusitano.

Su Froholdt, però, la concorrenza non manca: Napoli, Atalanta, Brighton e Bournemouth hanno già manifestato interesse. La Roma osserva e valuta, consapevole che il potenziale del giocatore ha già attirato l’attenzione di società abituate a investire sui talenti emergenti.

Il Porto lo ha acquistato in estate dal Copenaghen per 20 milioni più 2 di bonus, come riportato da O Jogo. L’ingresso del danese in rosa è stato blindato da una clausola rescissoria pesantissima, circa 85 milioni di euro: un chiaro segnale di quanto il club portoghese creda nella sua crescita.

LEGGI ANCHE – Roma, emergenza centrocampo: Gasp chiede Frendrup

Fonti: Sky Sport / O Jogo