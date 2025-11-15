Attacco Roma, rivoluzione in vista

La Roma guarda già al futuro. Tra scadenze imminenti e un mercato di gennaio che si avvicina, Massara ha iniziato la programmazione insieme a Gasperini e ai Friedkin. Il quadro è chiaro: gran parte del reparto offensivo arriva a fine contratto e serviranno scelte nette, sia in uscita che in entrata. Lorenzo Pellegrini è soltanto il primo nome di una lista lunghissima che comprende Dybala, El Shaarawy, Bailey, Ferguson, Tsimikas e Çelik. Situazioni differenti, che richiedono valutazioni altrettanto diverse.

Il caso più spinoso resta quello di Paulo Dybala. L’argentino vuole restare, ma l’ingaggio da otto milioni più uno di bonus rappresenta un ostacolo enorme per il bilancio del club. La Roma non può permettersi di andare fuori scala e, ad oggi, l’ipotesi di un rinnovo sembra complicata.

Ancora più difficile ipotizzare un prolungamento per El Shaarawy, scivolato ai margini nelle gerarchie di Gasperini e al momento fuori dai piani futuri. Chi invece si avvicina alla permanenza è Çelik: nelle scorse settimane ci sono stati colloqui positivi con il suo agente e il Decreto Crescita potrebbe agevolare l’operazione, come già accaduto per Paredes e Svilar.

Per Tsimikas, Ferguson e Bailey lo scenario è diverso: tutti e tre hanno deluso e l’orientamento di Massara è quello di non esercitare i rispettivi riscatti. A centrocampo e sulle fasce servirà quindi un nuovo intervento strutturale nella prossima finestra di mercato.

Il fronte entrate è già caldo: il nome in cima alla lista resta quello di Zirkzee. La Roma non vuole arrivare agli ultimi giorni per chiudere l’operazione e i contatti con il Manchester United sono costanti. Gli inglesi aprono al prestito, ma chiedono un diritto di riscatto da 25 milioni.

Restano vivi anche i sondaggi per Tel (Tottenham) per il quale c’è un pressing continuo nelle ultime settimane, Franculino Djú (Midtjylland) e Yuri Alberto (Corinthians). Piace molto anche El Mala del Colonia, ma la valutazione da 30 milioni rende l’operazione fuori portata.

