Ferguson resta a Roma: niente convocazione con l’Irlanda

Evan Ferguson non partirà per il ritiro dell’Irlanda. La Roma ha comunicato che l’attaccante, in prestito dal Brighton, resterà nella Capitale anche oggi e non sarà quindi disponibile per la sfida contro l’Ungheria, match decisivo per le ambizioni Mondiali della nazionale irlandese.

La scelta arriva dopo gli ultimi controlli sulle condizioni della sua caviglia, ancora non completamente recuperata. Per Ferguson si tratta dell’ennesima frenata in un periodo segnato da problemi fisici che ne hanno limitato minutaggio e rendimento.

La Roma punta a riportarlo in gruppo nei prossimi giorni, ma senza forzare i tempi. In un momento in cui il reparto offensivo è già ridotto ai minimi termini, il club preferisce evitare ulteriori rischi.