Ferguson resta a Roma: niente convocazione con l’Irlanda

3
50

Evan Ferguson non partirà per il ritiro dell’Irlanda. La Roma ha comunicato che l’attaccante, in prestito dal Brighton, resterà nella Capitale anche oggi e non sarà quindi disponibile per la sfida contro l’Ungheria, match decisivo per le ambizioni Mondiali della nazionale irlandese.

La scelta arriva dopo gli ultimi controlli sulle condizioni della sua caviglia, ancora non completamente recuperata. Per Ferguson si tratta dell’ennesima frenata in un periodo segnato da problemi fisici che ne hanno limitato minutaggio e rendimento.
LEGGI ANCHE – Ferguson–Roma, l’addio a gennaio è davvero possibile? Ecco come stanno le cose

La Roma punta a riportarlo in gruppo nei prossimi giorni, ma senza forzare i tempi. In un momento in cui il reparto offensivo è già ridotto ai minimi termini, il club preferisce evitare ulteriori rischi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto
Articolo successivoPisilli, il video del super gol contro la Polonia. L’Italia: “Assurdo” (VIDEO)

3 Commenti

  2. allora visto che il prestito costa la metà rimasta di ingaggio…..che prenderebbe qualsiasi giocatore mediocre….andrebbe provato fino a giugno a meno di un ” movimento ” conveniente con l’Everton……..questo giusto per fare riflettere i numerosi “amministratori di condominio ” qui presenti

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome