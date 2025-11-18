Roma 2026-27, la Lupa torna sulla maglia: le nuove divise nel segno della tradizione

La Roma guarda al futuro partendo dalle sue radici. Le nuove maglie 2026-27, scrive l’edizione odierna de Il Romanista, segnano un ritorno forte alla tradizione e riportano al centro la Lupa capitolina, uno dei simboli più riconoscibili nella storia giallorossa.
La prima maglia della Roma 2026-27 è un inno all’identità. Rosso intenso, dettagli gialli e soprattutto lo stemma storico ASR riportato sul petto. Adidas costruisce una divisa essenziale, pulita, che reinterpreta in chiave moderna i canoni classici della Roma.
Grande attesa anche per la seconda maglia 2026-27, un modello che richiama direttamente alcuni dei kit più amati dai tifosi: bianca, con banda orizzontale giallorossa, come accaduto in periodi iconici della storia romanista. Dal “Piedone” Manfredini fino agli anni Novanta e alla stagione 2009-10, il pattern torna come segno grafico identitario.
La terza maglia della Roma 2026-27 punta invece a un’estetica più europea: nera, con dettagli oro e logo storico al centro del petto. Un modello pensato per le notti internazionali, elegante e aggressivo.
La nuova collezione 2026-27 racconta una Roma che vuole riconoscersi nei suoi simboli. Dalle maglie alla narrazione del club, la scelta è chiara: ripartire dalla tradizione per costruire il futuro. Proprio nell’annata che condurrà al centenario del club.
Fonte: Il Romanista
la maglia bianca è una delle più belle mai viste . 💪
Condivido su quella bianca ma debbo ammettere che questo nuovo stile mi piace moltissimo e non saprei quale scegliere. Finalmente delle maglie come si deve👍💛❤️
lo stemma sul petto, al cuore…devo dire che Adidas ci sta dando grande attenzione, con maglie davvero molto belle. Io per esempio ho amato quella dello scorso anno, anche se le strisce erano verticali. Ma questa è spettacolare.
E credo che per il centenario faranno qualcosa di epico – che ovviamente comprerò.
Detto ciò, per chi è un ottimo osservatore, credo che i dati sulle vendite siano in aumento. I Roma store del centro, sono pieni: Roma da 3 anni è la città più visitata del mondo, e questo si ripercuote anche sui numeri del nostro merchandising.
sono bellissime, come tutte le maglie che ci hanno rappresentato. il ritorno al simbolo storico al posto dell’invenzione pallottiana è motivo di orgoglio e tradizione di una tifoseria che non ha sempre difeso la storia e la storia non si cambia.
Bellissima la maglia bianca. Per la prima maglia speriamo di non tornare al rosso tipo Spagna.
Belle tutte e tre !
Da parte mia solo una parola: FINALMENTE!
Condivido, maglie davvero bellissime e ritorno dello stemma, perdipiù nella versione originaria, vintage.
Non ho capito però se dalla prossima stagione quello sarà di nuovo lo Stemma ufficiale, essendo presente su tutte le maglie ivi compresa la prima ci spero.
FINALMENTE.
finalmente delle maglie come si deve…
💛🧡❤️
si può gia dire… tra le prime 3 piu belle?
Adesso si che si ragiona 🧡❤️
molto bene
Non so il perchè ma in tale cambiamento di rotta ci vedo lo zampino di Mr Ranieri
Non ci credo che facciamo tre maglie tre belle!!
Onestamente, non saprei quale delle tre scegliere..Le trovo bellissime tutte!
Si, belle, ma stiamo davvero parlando delle maglie della prossima stagione… A NOVEMBRE? 😵💫
quella bianca è qualcosa di clamoroso
bellissime tutte e tre ma almeno su una, la Lupa di Gratton doveva esserci.
Sono meravigliose tutte e tre, il massimo che si potesse fare e spero rimangano tali.
Finalmente lo stemma di pallotta sparisce per sempre,era un offesa alla storia e alla tradizione dell’as roma.
e ci voleva cosi tanto?
sono tutte e tre fuori scala in bellezza e simboli!
Bellissime
Non saprei quale scegliere…❤️
bellissime finalmente!!!! seconda maglia fantastica!!!!!la voglio adesso!!!
Era ora…..BELLISSIME 😍SEMPRE E SOLO FORZA ROMA ❤️💛
WOW !! Dopo anni di ciofeche finalmente 3 maglie splendide. La bianca è commovente, una delle più belle mai viste. La voglio subbbbito 😀
Giallorossa con la lupa sopra il petto, io di amarti non la smetto,….
Casomai la seconda maglia fosse davvero così, credo sia una delle più belle della nostra storia.
Aggiungo che mi piacerebbe veder tornare la Roma indossare i pantaloncini bianchi e i calzettoni scuri sotto la prima maglia: quella è la nostra divisa.
Forza Roma! ❤️🧡
La seconda maglia qui rappresentata sarebbe meravigliosa, ma temo non sia quella reale. Senza nulla voler togliere a Il Romanista, l’unico portale attendibile per le maglie è footy headlines, che ha anticipato proprio qualche giorno fa solo la seconda maglia (quindi nulla di certo ancora sulla prima e la terza), che è simile ma diversa da questa del Il Romanista. Anche quella di Footy Headlines ( che al 99,99% è quella reale) è bellissima. Questa de Il Romanista mi sembra più una maglia che prende si spunto dalla reale, ma modificata ad arte per far ancora più breccia nel cuore del tifoso (che non nuoce mai alle visualizzazioni).
