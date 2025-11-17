FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 17 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Koné già a Trigoria: ora Champions e primo gol

Manu Koné è rientrato in anticipo a Trigoria dopo la squalifica con la Francia, ora totalmente concentrato sulla Roma e sull’obiettivo Champions. Il francese è diventato imprescindibile: 990 minuti su 990 in campionato. In estate tornerà uomo-mercato, ma prima vuole sbloccarsi anche al tiro: 7 conclusioni finora, una sola nello specchio. Gasperini gli chiede più presenza offensiva. (Leggo)

Ore 8:45 – Roma da record: 73 punti nel 2025

La Roma vive un anno straordinario: 73 punti in 31 gare nel 2025, ritmo che proiettato sull’intera stagione porterebbe a quota 90, media che nelle ultime cinque annate avrebbe garantito tre scudetti. La rincorsa era partita con Ranieri, bravo a ricostruire fiducia dopo l’era Juric e a rilanciare la squadra verso l’Europa. Gasperini ha poi alzato ulteriormente l’asticella: 24 punti in 11 partite, miglior media punti di sempre per un tecnico giallorosso. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:20 – Celik e Wesley ad alta velocità

Gasperini ha costruito una nuova arma sulle corsie: Wesley, preso per la destra e trasformato a sinistra complice l’assenza di Angeliño, e un Celik rinato, oggi tra le sorprese più brillanti della stagione. Fisicità e velocità stanno dando alla Roma maggiore pericolosità offensiva e continuità di gioco sugli esterni. Intanto Tsimikas e Rensch scivolano nelle gerarchie, mentre Angeliño continua il recupero. (Il Tempo)

