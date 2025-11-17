Roma Femminile, bufera Dragoni. Il papà insulta Rossettini: “Sei un co…., perchè non la fai giocare?”

La festa per il derby vinto si è trasformata in un episodio che la Roma Femminile non avrebbe mai voluto gestire. Dopo l’1-0 sulla Lazio, con tre pali colpiti e due gol annullati, il Tre Fontane aveva accolto con applausi Luca Rossettini e le sue ragazze, ora sole in vetta alla classifica. Tutti soddisfatti, tranne uno: il padre di Giulia Dragoni.

Mentre il tecnico giallorosso si avvicinava alla zona mista per le interviste, dalla tribuna si sono levate urla inattese. Non un tifoso biancoceleste deluso, ma il genitore della giovane centrocampista, arrivata due anni fa a Roma in prestito dal Barcellona. «Perché non fai giocare Giulia?», ha iniziato a gridare davanti a decine di persone, tra giornalisti e tifosi. Poi la situazione è degenerata: «Se lo avessimo saputo, saremmo rimasti a Barcellona», quindi gli insulti (“Sei un co…”) e frasi fuori luogo che hanno lasciato interdetti presenti e staff.

Rossettini, sorpreso dall’attacco pubblico, ha reagito senza reagire: un sorriso amaro e la scelta di non rispondere, proseguendo normalmente con le interviste post-gara. Il caso, però, affonda le radici nella gestione della stessa Dragoni. La centrocampista classe 2006 — tornata disponibile solo a ottobre dopo un intervento alla caviglia che l’ha tenuta ferma cinque mesi — ha raccolto 9 presenze in stagione, tre da titolare, per un totale di 383 minuti. Martedì scorso lo stesso Rossettini l’aveva elogiata pubblicamente e nel derby l’ha impiegata nel finale, ma la scelta non è bastata a evitare la furia del padre.

La Roma ora valuterà come gestire la vicenda con la famiglia Dragoni, che per il momento ha preferito non rilasciare commenti. Un episodio spiacevole che rischia di offuscare una giornata di festa per il primato giallorosso.

Fonte: Gazzetta.it