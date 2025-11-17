Calciomercato Roma, spuntano Krstovic e Scamacca per gennaio

La Roma prepara le mosse per rinforzare l’attacco a gennaio. I Friedkin intendono dare risposte concrete a Gasperini, preoccupato dal rendimento insufficiente di Dovbyk e Ferguson, fin qui lontani dalle aspettative.

Secondo Tuttomercatoweb, accanto al nome di Joshua Zirkzee — da settimane in cima alla lista — sarebbero stati valutati anche due alternative: Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic.

Scamacca ha vissuto un avvio di stagione complicato, frenato da diversi problemi fisici che ne hanno rallentato la forma. La qualità non è in discussione, ma lo stato di condizione resta un’incognita. Situazione diversa per Krstovic, che sta attraversando un periodo difficile nel suo processo di ambientamento e non ha ancora convinto una piazza che si aspettava numeri molto diversi.

Il montenegrino, però, non è un volto nuovo nei radar della Roma: era stato seguito con attenzione già in estate e, complice l’avvio poco brillante con l’Atalanta, potrebbe tornare nel mirino con maggiore decisione. L’idea sarebbe quella di cogliere un’opportunità a condizioni favorevoli, qualora si aprisse uno spiraglio.

Molto dipenderà anche dai tempi di recupero di Dovbyk e dall’evoluzione del caso Ferguson. In ogni caso, la Roma vuole muoversi in anticipo per consegnare a Gasperini un rinforzo immediato quando il mercato riaprirà.

Fonte: Tuttomercatoweb