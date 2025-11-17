Haaland e il retroscena su Mancini: “Mi toccava il sedere, lo ringrazio per avermi motivato”

La notte di San Siro è stata amara per l’Italia, travolta 1-4 dalla Norvegia e costretta nuovamente agli spareggi per qualificarsi al Mondiale. A fine partita, però, a far discutere non è stato solo il risultato. Erling Haaland, intervistato da una tv norvegese, ha infatti raccontato un episodio curioso che ha coinvolto Gianluca Mancini.

Il fuoriclasse del Manchester City ha spiegato che, sul punteggio di 1-1, il difensore della Roma avrebbe cercato di innervosirlo in modo piuttosto singolare. «Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere quando il punteggio era 1-1, ho pensato: cosa sta facendo?», ha detto Haaland, ancora divertito dal siparietto.

Il tentativo di distrazione, però, ha avuto l’effetto opposto. «Poi ho segnato due gol e abbiamo vinto la partita 4-1. Quindi lo ringrazio per la motivazione», ha aggiunto l’attaccante norvegese, autore della doppietta che ha indirizzato la gara e blindato il primo posto del suo gruppo di qualificazione.

