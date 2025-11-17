“ON AIR!” – CORSI: “Magari Zirkzee, vado a prenderlo a Fiumicino”, CASANO: “Prenderei giocatori dall’Udinese, lì peschi sempre bene”, PIACENTINI: “Gasp alla Roma ha fatto copia-incolla di Bergamo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Da qui a marzo, quando ci sarà la prossima sosta, ci saranno 24/30 partite, a seconda se andrai avanti o meno nelle coppe, in meno di 120 giorni… Tutti sono d’accordo che Zirkzee sarà il primo grande obiettivo della Roma per gennaio, questo mi fa sperare sul fatto che ci si sia mossi in anticipo. Questo ti metterebbe al riparo dagli inserimenti di altre squadre e che possa essere qui a Trigoria già i primi di gennaio. Tanto lì non gioca, anche se si fanno male tutti i centravanti Amorim fa giocare i centrocampisti al suo posto. Evidentemente gli fa schifo. Gasperini lo voleva già all’Atalanta, lo considerava l’ideale per il suo gioco…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Zirkzee mi fa venire in mente il primissimo Retegui del Genoa, che giocava tantissimo per la squadra, ha fatto pochi gol, solo nove, poi va all’Atalanta con Gasperini e ti aspetti uno che segna meno e che gioca ancora di più per la squadra, e invece diventa un cannoniere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cristante, El Aynaoui e Konè sono ritenuti da Gasperini più attendibili di Pisilli, ma da qui a farlo sparire dalla rotazione ce ne passa. Secondo me c’è anche un problema tattico, perchè Pisilli non mi sembra adatto a giocare in un centrocampo a due…Gasperini non ha fatto niente gradualmente, per me qui a Roma ha fatto il copia e incolla di quello che faceva a Bergamo, e chi ce l’ha fatta bene, chi c’è c’è…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io a gennaio andrai a pescare dall’Udinese, tanto loro saranno già salvi. Lì come acchiappi, acchiappi bene…Giovane per Baldanzi? Non capisco perchè il Verona dovrebbe accettare uno scambio del genere…quelli devono salvarsi, ma perchè mai dovrebbero farlo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Zirkzee è alto 193 centimetri, io non pensavo fosse così alto…un bestione così atletico, forte fisicamente, era sputato per la Premier, chissà come mai non ha funzionato. Se lo comprano, vado a prenderlo all’aeroporto. E’ un acquisto da Ciampino? No, per me è da Fiumicino. Io non ho nessuna perplessità su di lui. Magari venisse, è il giocatore migliore che potresti prendere in questo momento, sarebbe uno dei migliori acquisti di gennaio di sempre…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Massara sembra essere un po’ dimesso, un po’ in disparte. Ora Gasperini sta prendendo sempre più voce su questo mercato. Su Zirkzee l’unica perplessità è che non arrivi fisicamente pronto, perchè lì non ha giocato mai…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pisilli è quello che ha avuto il percorso più strano, ha gioco un tempo in campionato, e la sua ultima presenza risale al derby. Dopo quell’ingresso a campo col Nizza ha giocato pochissimo. In azzurro sembra un giocatore in salute, ed è strano come faccia così fatica a inserirsi nella Roma. Al momento non ci sono richieste del calciatore di andare a giocare, ma se dovesse continuare a non trovare spazio le cose potrebbero cambiare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Sarei sorpreso se Pisilli andasse via così a cuor leggero, anche perchè Gasp non disdegna affatto i centrocampisti che si inseriscono. Non dimentichiamoci che è un 2004, è molto giovane, e ha trovato Cristante e Konè che sono intoccabili e El Aynaoui che sta crescendo. Ma ora che il marocchino partirà per la coppa d’Africa, Pisilli troverà più spazio. Se poi Gasperini si inventerà altro, tipo l’arretramento di Pellegrini, allora il discorso sarebbe più chiaro…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Zirkzee non avrebbe problemi a trasferirsi nella Roma, ci sono tutte le condizioni per vederlo con la maglia giallorossa. Su lui c’è sicuramente anche il West Ham, che però sta lottando per non retrocedere. Ma da quello che so c’è anche il Milan sopra. E per me Gimenez potrebbe essere ancora nella testa della Roma come alternativa a Zirkzee, che resta la prima scelta…Baldanzi? Secondo me nel Verona può fare 6-7 gol nel girone di ritorno. E allora è un giocatore da Verona? Forse sì…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Di giovani calciatori italiani bravi sono pochissimi. Il problema è dare una regolamentazione ai ragazzi che dai 14 anni in su possono essere inseriti in squadre professionistiche di futuro, ed è questo che non c’è. Ci si attendeva una riforma dopo le dimissioni di Tavecchio e Ventura, sono passati dieci anni e le riforme non sono arrivate per le opposizioni delle società professionistiche. Senza una presidenza forte, ma dove vogliamo andare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I guai dell’Italia? Non ho risposte da dare, tanto meno dei consigli. Affidiamoci alle palline del sorteggio, che siano calde nella maniera giusta…”

