Roma, un mercato creativo: Pisilli e Baldanzi pedine di scambio

A Trigoria l’atmosfera è serena, complice il primo posto in classifica. Ma nessuno ha intenzione di vivere di rendita. Gasperini lo aveva lasciato intendere già a ottobre: servono rinforzi e il mercato di gennaio dovrà portare soluzioni concrete. Il centravanti resta la priorità assoluta, ma il tecnico non disdegnerebbe altri ritocchi, qualora se ne creassero le condizioni.

Massara si muove su due fronti: occasioni in entrata e possibili scambi in uscita. Uno dei nomi più discussi è quello di Tommaso Baldanzi. Finito fuori dalla lista UEFA e quasi mai utilizzato in campionato, l’ex Empoli potrebbe rientrare nei radar dell’Hellas Verona, interessato a due profili segnalati da Gasperini: Giovane, rivelazione della stagione, e Cissé, oggi al Catanzaro.

Situazione delicata anche per Niccolò Pisilli. Con l’Under 21 continua a brillare, ma nella Roma fatica a trovare spazio. L’imminente partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa potrebbe regalargli minuti preziosi, ma intanto dalla Liguria filtrano segnali: De Rossi lo vorrebbe al Genoa. Il contatto non c’è ancora stato, ma il nome resta caldo. E proprio il Genoa custodisce un giocatore molto gradito a Gasperini: Morten Frendrup. Tra le alternative monitorate figurano anche Fabbian e Freuler, oggi al Bologna.

Sul fronte centravanti, Massara continua il filo diretto con il Manchester United per Joshua Zirkzee. La Roma aspetta uno spiraglio per imbastire un prestito con diritto, ma lo United vuole prima capire l’entità dello stop di Šeško e trovare un sostituto per Mbeumo, pronto a partire per la Coppa d’Africa. Nel frattempo cresce il pressing del West Ham, mentre Zirkzee vede di buon occhio un ritorno in Serie A in vista del Mondiale.

L’alternativa è Mathys Tel del Tottenham, altro profilo valutato da Gasperini. Le prossime settimane saranno decisive: la Roma vuole farsi trovare pronta quando il mercato aprirà i battenti.

Fonte: Il Messaggero