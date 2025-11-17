Roma, un mercato creativo: Pisilli e Baldanzi pedine di scambio

A Trigoria l’atmosfera è serena, complice il primo posto in classifica. Ma nessuno ha intenzione di vivere di rendita. Gasperini lo aveva lasciato intendere già a ottobre: servono rinforzi e il mercato di gennaio dovrà portare soluzioni concrete. Il centravanti resta la priorità assoluta, ma il tecnico non disdegnerebbe altri ritocchi, qualora se ne creassero le condizioni.
Massara si muove su due fronti: occasioni in entrata e possibili scambi in uscita. Uno dei nomi più discussi è quello di Tommaso Baldanzi. Finito fuori dalla lista UEFA e quasi mai utilizzato in campionato, l’ex Empoli potrebbe rientrare nei radar dell’Hellas Verona, interessato a due profili segnalati da Gasperini: Giovane, rivelazione della stagione, e Cissé, oggi al Catanzaro.
Situazione delicata anche per Niccolò Pisilli. Con l’Under 21 continua a brillare, ma nella Roma fatica a trovare spazio. L’imminente partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa potrebbe regalargli minuti preziosi, ma intanto dalla Liguria filtrano segnali: De Rossi lo vorrebbe al Genoa. Il contatto non c’è ancora stato, ma il nome resta caldo. E proprio il Genoa custodisce un giocatore molto gradito a Gasperini: Morten Frendrup. Tra le alternative monitorate figurano anche Fabbian e Freuler, oggi al Bologna.
Sul fronte centravanti, Massara continua il filo diretto con il Manchester United per Joshua Zirkzee. La Roma aspetta uno spiraglio per imbastire un prestito con diritto, ma lo United vuole prima capire l’entità dello stop di Šeško e trovare un sostituto per Mbeumo, pronto a partire per la Coppa d’Africa. Nel frattempo cresce il pressing del West Ham, mentre Zirkzee vede di buon occhio un ritorno in Serie A in vista del Mondiale.
L’alternativa è Mathys Tel del Tottenham, altro profilo valutato da Gasperini. Le prossime settimane saranno decisive: la Roma vuole farsi trovare pronta quando il mercato aprirà i battenti.
Fonte: Il Messaggero
sarebbe un peccato cedere pisilli..speriamo resti
Guarda ieri lungo thread su Pisilli. Per me può andare in prestito ma giusto per il girone di ritorno, diventerebbe il nostro nuovo crack. Nel ruolo d’incursore è più forte di tutti in rosa. Capisco l’affidabilità di Cristante, ma con la partenza di ElA, Pisilli potrebbe essere una valida alternativa. Staremo a vedere. Ma se Gasp non è convinto mi sta bene anche vederlo partire in prestito ma, come detto, solo per questa stagione.
In realtà, nell’immediato, ci guadagneresti, perché avresti a disposizione il capitano della Danimarca, una nazionale in crescita. Esperienza internazionale, quindi.
Il discorso su Pisilli è essenzialmente legato alle potenzialità: resteranno tali o si realizzeranno?
Quando si parla di giovani, purtroppo è così: basta un attimo, e tutto cambia.
Quindi, meglio un uovo oggi o una gallina domani?
Pisilli è forte negli inserimenti ma fatica nella fase difensiva e nel gioco di GASP i 2 mediani sono molto mobili (difendono e attaccano…) arrivando addirittura nel fare il centrale di difesa quando si staccano Mancini e N’ Dicka, con Pisilli è inpensabile è abituato con il mediano davanti alla difesa…
Lo dice pure Nela, Piso deve giocare in un centrocamo a tre per dare il meglio (che è tanta roba…)
