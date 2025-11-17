Zirkzee, Roma in pressing. Ma cresce la concorrenza inglese

La Roma continua a tenere viva la pista Joshua Zirkzee, uno dei nomi più caldi in vista del mercato di gennaio. A Trigoria evitano di parlare di accelerazioni, ma il profilo dell’olandese rimane quello ritenuto più adatto per completare l’attacco di Gasperini.

Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, il Manchester United non ha ancora espresso una posizione definitiva, ma i contatti informali proseguono e la Roma resta alla finestra, pronta a muoversi qualora si aprisse uno spiraglio concreto.

Il problema è che in Inghilterra il mercato si muove a ritmi ben più rapidi. Il West Ham è la squadra più attiva su Zirkzee, mentre anche il Brighton ha iniziato a monitorare la situazione. Una concorrenza che rischia di complicare i piani giallorossi, soprattutto se lo United decidesse di aprire a una cessione in prestito.

Per questo la Roma sta valutando anche altre soluzioni: Yuri Alberto del Corinthians e Franculino del Midtjylland. Quest’ultimo, però, è un obiettivo quasi impraticabile al momento: il club danese chiede 45 milioni di euro, una cifra fuori portata.

E così il cerchio torna a chiudersi su Zirkzee. Il vero vantaggio della Roma è la volontà del giocatore: l’olandese vede nella Serie A il contesto ideale per ritrovare spazio e rilanciarsi in vista del Mondiale. Una preferenza che potrebbe fare la differenza, se il Manchester United decidesse di aprire alla trattativa.

Sul fronte uscite, Baldanzi è sempre più vicino al Verona, dopo il trasferimento saltato all’ultimo giorno dello scorso mercato estivo. Da Genova, intanto, prende corpo l’ipotesi di uno scambio di prestiti: Pisilli sotto la guida di De Rossi, Frendrup a disposizione di Gasperini. Due mosse che potrebbero affiancarsi alle manovre in entrata e ridisegnare l’assetto della Roma nelle prossime settimane.

Fonte: la Repubblica