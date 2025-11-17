Roma, emergenza centravanti: ora Gasp cerca nuove soluzioni

Il problema del gol continua a pesare sui piani di Gasperini. In attesa del mercato di gennaio, il tecnico deve fare i conti con ciò che ha tra le mani: soltanto dodici reti realizzate in Serie A e un dato preoccupante sulle grandi occasioni create e poi sprecate. Il Messaggero oggi riporta un dato eloquente: 15 grandi chance fallite su 20. Numeri che spiegano bene perché la Roma stia faticando così tanto sotto porta.

Dovbyk e Ferguson non hanno mantenuto le aspettative e Gasp è stato costretto a rivedere assetti e gerarchie. Prima l’esperimento Dybala falso nove, poi Cristante alzato sulla trequarti, fino alla scelta estrema di schierare Baldanzi punta contro l’Udinese. Le alternative, al momento, sono obbligate.

Domani, alla ripresa degli allenamenti, Ferguson sosterrà un provino per testare la condizione dopo i problemi alla caviglia. L’obiettivo è tornare titolare già alla prossima gara, ma il tecnico sta valutando scenari diversi. Cristante potrebbe essere riproposto nel ruolo di rifinitore, alle spalle di Pellegrini (o Bailey) e Soulé, mentre Baldanzi scalpita: vuole minuti e sente di poter dare una scossa.

Se Cristante dovesse avanzare nuovamente, a centrocampo tornerebbe la coppia El Aynaoui–Koné, già vista a Reggio Emilia e Milano. Torna disponibile anche Ndicka, che ha superato il fastidio alla caviglia e guiderà di nuovo la difesa. Tempi più lunghi, invece, per rivedere in campo sia Dybala sia Dovbyk.

La Roma resta in attesa degli innesti di gennaio, ma la soluzione ai problemi offensivi — almeno per ora — deve arrivare da chi è già a Trigoria.

