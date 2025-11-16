Italia travolta dalla Norvegia (1-4), azzurri ai playoff: Mancini titolare, Cristante nella ripresa

San Siro non porta fortuna all’Italia di Gennaro Gattuso, che chiude il girone mondiale nel modo peggiore. Gli Azzurri vanno avanti con Pio Esposito, ma la serata prende presto una piega opposta.
Nella ripresa la Norvegia ribalta tutto, poi dilaga fino all’1-4 finale grazie alle firme di Nusa, Strand Larsen e alla doppietta di Haaland. La squadra di Solbakken consolida così il primo posto nel girone, mentre l’Italia sarà costretta a passare dagli spareggi per provare a staccare il pass per il Mondiale.
In casa Roma, Gianluca Mancini gioca tutti i 90 minuti, mentre Bryan Cristante entra al 68’ al posto di Frattesi, prendendo parte a una gara ormai sfuggita di mano agli Azzurri. Una chiusura amara, con la qualificazione che ora passa da un percorso a eliminazione diretta.
Giallorossi.net – T. De Cortis
disarmante il livello della nazionale.
disarrmante la differenza tra italia e norvegia, una nazione che non arriva a 6 mln di abitanti.
7 gol in 2 partite, una differenza tecnica e fisica abissale.
rischio molto concreto di saltare il 3′ mondiale di seguito.
non può essere una coincidenza.
❤️🧡💛
Come si è ridotto il calcio italiano.
Ma prendere un nuovo allenatore a cosa si aspetta?
