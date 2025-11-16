Femminile, derby d’oro per la Roma: Di Guglielmo decide e il primato è blindato

La Roma Femminile ritrova il passo giusto nel momento più importante. Dopo la brutta caduta contro la Fiorentina, le giallorosse si rialzano nel derby battendo la Lazio davanti a oltre duemila spettatori al Tre Fontane. Una vittoria preziosa, firmata dal gol di Di Guglielmo al 30’, rete che si rivelerà decisiva fino all’ultimo secondo.

La squadra di Rossettini avrebbe potuto rendere il risultato ancora più largo: in entrambi i tempi viene annullata una rete alle giallorosse, episodi che però non cambiano l’inerzia della sfida. Il finale è teso, con il triplice fischio che accende un confronto acceso tra le panchine: espulsi sia il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia sia il vice della Roma, Leonardo Montesano.

La sostanza resta però il campo: grazie a questo successo, la Roma consolida il primo posto in classifica, portandosi a +3 sul Como e rimettendo in ordine una corsa che vuole restare saldamente in mano giallorossa.

Giallorossi.net – T. De Cortis