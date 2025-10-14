Scaloni apre a Soulé: “È nel mirino, ha un futuro con l’Argentina”

Alla vigilia della sfida tra Argentina e Porto Rico, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa del futuro di Matias Soulé, tornato al centro del dibattito dopo le voci su una possibile naturalizzazione italiana.

Il ct albiceleste ha voluto ribadire la propria stima nei confronti del talento della Roma, che finora non ha ancora debuttato con la maglia della Selección. “Soulé è nel nostro mirino, come tanti altri giovani giocatori che riteniamo possano dare un contributo alla squadra.

È stato con noi, così come Buonanotte, Garnacho e Carboni. Sono giovani giocatori che vediamo avere un futuro nella nazionale e li convocheremo quando vedremo che hanno il potenziale per farlo. Questa è l’idea”.

Parole che confermano come il classe 2003 resti una pedina considerata dal ct, nonostante la concorrenza e le suggestioni azzurre. A Trigoria, intanto, Soulé continua a crescere e a mostrare il talento che lo ha riportato al centro del progetto anche in chiave internazionale.