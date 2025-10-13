FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 13 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:30 – Roma, weekend di successi per le giovanili

Weekend positivo per il settore giovanile giallorosso: vincono Under 15, 17 e 18, cade l’Under 16 mentre la Primavera resta ferma per la sosta. L’U15 di Trombetti espugna Empoli 1-0 con gol di Salvarani e resta imbattuta in vetta; l’U16 di Ciaralli perde 5-2 sempre con l’Empoli scivolando al quarto posto; l’U17 di Toti travolge 4-1 il Bari (reti di Cioffi, doppietta Dal Bon e Milocco) e mantiene il primato; l’U18 di Scala schianta 4-1 il Cesena grazie ai gol di Piermattei, Sugamele, Belmonte e Modugno, e vola in vetta.

Ore 9:30 – Tornano Wesley e Bailey: Gasperini ritrova rinforzi

Domani la Roma riprenderà gli allenamenti a Trigoria in vista del match con l’Inter. Attesi in gruppo Wesley e Bailey, entrambi recuperati dai rispettivi problemi fisici. Il brasiliano sarà certamente convocato, mentre il giamaicano dovrà dimostrare una buona condizione per tornare a disposizione, con l’obiettivo di raccogliere minuti in Europa League contro il Viktoria Plzen. Martedì è previsto anche il rientro di Angeliño. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – La prova del nove

Dopo la sosta, Gasperini si ritrova con due punte ancora a secco: Dovbyk non ha brillato con l’Ucraina, Ferguson ha deluso contro il Portogallo. Secondo Il Messaggero, il tecnico punterà sull’ucraino, anche in ottica di una possibile valorizzazione in vista del mercato di gennaio. Ma i numeri restano preoccupanti: appena cinque gol complessivi in stagione tra i due e nessuna rete di Dovbyk contro una big da oltre un anno. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Tour de force per la Roma: sette partite per sognare in grande

Tra il 18 ottobre e il 9 novembre la Roma di Gasperini affronterà sette partite decisive per misurare ambizioni e solidità. Si parte sabato con il big match contro l’Inter, poi Europa League col Viktoria Plzen e a seguire Sassuolo, Parma, Milan, Rangers e Udinese. I giallorossi, primi nella classifica del 2025 con otto punti di vantaggio sul Napoli, ritrovano Dybala e attendono l’esordio di Bailey per rilanciare un attacco ancora poco prolifico. (Il Tempo)

