Roma, Gasp ritrova tutti: torna anche Bailey

La Roma torna a fare gruppo. Dopo la sosta per le nazionali, Gasperini potrà finalmente contare su una rosa quasi al completo in vista del big match di sabato sera contro l’Inter.
La novità più attesa riguarda Leon Bailey, che in mattinata effettuerà un ultimo controllo medico e dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo dopo quasi due mesi di stop. Il giamaicano rappresenta una risorsa fondamentale per il tour de force che attende i giallorossi — sette partite in ventuno giorni — e andrà ad aumentare le opzioni sulla trequarti.
Buone notizie anche da Paulo Dybala, ormai pienamente recuperato e pronto a offrire il suo contributo, anche se sabato sera, nel big match contro l’Inter di Chivu partirà inizialmente dalla panchina, con Pellegrini confermato titolare a sinistra.
In attacco Dovbyk (ieri a secco nella vittoria dell’Ucraina) resta favorito su Ferguson, mentre Wesley e Angelino torneranno ad allenarsi oggi dopo aver smaltito rispettivamente una contusione alla caviglia e un attacco influenzale.
Una Roma che si prepara dunque a riabbracciare tutti i suoi protagonisti, con l’obiettivo di presentarsi al meglio alla grande sfida contro i nerazzurri. Una partita che si preannuncia vibrante, con l’Olimpico che torna finalmente a sognare in grande.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Leggo / Corsera / Il Tempo
Forza Roma per sempre!!!
Sognare coi piedi per terra, rammentando che l’establishment calcistico non vede l’ora di riassorbire l’anomalia di una Roma in cima alla classifica.
E sperando che la sosta-nazionali non abbia portato, questa volta, ad una sorta di deconcentrazione.
“Non facciamo tabelle, non facciamo proclami, ma lottiamo partita per partita”.
Con tutta la pressione e la concentrazione che esige Gasp.
Certo non sarà preparato a puntino nè fisicamente, altrettanto come amalgama con la squadra, ma almeno una mezzoretta spero che giochi, se è un campione qualcosa potrebbe tirarla fuori. Benvenuto tra noi!
Questa è una bella Roma, anche se penso che il vero potenziale questa squadra potrà offrirlo tra un mese o due, abbiamo bisogno ancora di minutaggio, e poi servirebbe che ste due punte si sblocchino e un ulteriore inserimento a gennaio di uno che le reti le spacca. Prima avrei avuto una paura da pazzi ad affrontare l’Inter ora non vedo l’ora che giochino, vada come vada, perchè abbiamo finalmente una squadra, è quello che conta di più. FRS
Questo però è più forte sulla destra che sulla sinistra, dove il fenomeno Massara ci ha lasciati con il solo Elsha.
Daje Roma.
Sono sincero e non mi nascondo dietro giri di parole, in questi ultimi anni contro le grandi abbiamo stentato moltissimo, ora però abbiamo uno dei migliori allenatori in circolazione, inoltre siamo primi in classifica, e quindi penso che una eventuale sconfitta in casa sarebbe una grandissima delusione, vorrebbe dire ricacciare la Roma nella solita dimensione degli anni scorsi; no quella di sabato sera non è una partita come le altre, sabato sapremo chi siamo e a cosa possiamo aspirare.
