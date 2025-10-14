Roma, Gasp ritrova tutti: torna anche Bailey

La Roma torna a fare gruppo. Dopo la sosta per le nazionali, Gasperini potrà finalmente contare su una rosa quasi al completo in vista del big match di sabato sera contro l’Inter.

La novità più attesa riguarda Leon Bailey, che in mattinata effettuerà un ultimo controllo medico e dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo dopo quasi due mesi di stop. Il giamaicano rappresenta una risorsa fondamentale per il tour de force che attende i giallorossi — sette partite in ventuno giorni — e andrà ad aumentare le opzioni sulla trequarti.

LEGGI ANCHE – Craig Butler: “Da Bailey aspettatevi di tutto, è un talento creativo. Immaginatevi cosa potrà fare con Dybala…”



Buone notizie anche da Paulo Dybala, ormai pienamente recuperato e pronto a offrire il suo contributo, anche se sabato sera, nel big match contro l’Inter di Chivu partirà inizialmente dalla panchina, con Pellegrini confermato titolare a sinistra.

In attacco Dovbyk (ieri a secco nella vittoria dell’Ucraina) resta favorito su Ferguson, mentre Wesley e Angelino torneranno ad allenarsi oggi dopo aver smaltito rispettivamente una contusione alla caviglia e un attacco influenzale.

Una Roma che si prepara dunque a riabbracciare tutti i suoi protagonisti, con l’obiettivo di presentarsi al meglio alla grande sfida contro i nerazzurri. Una partita che si preannuncia vibrante, con l’Olimpico che torna finalmente a sognare in grande.

LEGGI ANCHE – Roma, i soldi per sognare: premio ai giocatori e acquisti a gennaio



Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Leggo / Corsera / Il Tempo