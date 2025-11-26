Gasperini sdoppia la Roma: ecco i cambi per l’Europa League

La Roma si presenta al bivio di dicembre con due volti ben distinti ma perfettamente riconoscibili: uno per l’Europa League, l’altro per il campionato. Un dualismo diventato necessario, con la rosa divisa tra chi spinge forte e chi sta rientrando, mentre l’obiettivo più grande resta lo scontro diretto per lo scudetto contro il Napoli di domenica, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Gasperini ha costruito un gruppo che oggi viaggia compatto: i veterani danno certezze, i nuovi acquisti hanno scalato posizioni e gli infortunati stanno tornando al momento giusto. Il merito è tutto del tecnico, che ha alzato il livello di ciascun giocatore, trasformando anche chi sembrava finito ai margini. È grazie a questo lavoro che può inserire un elemento meno utilizzato senza temere cali bruschi di rendimento.

Domani in coppa, però, qualcosa cambierà. Dietro è probabile che Hermoso venga risparmiato dopo il problema alla coscia accusato a Cremona: al suo posto dovrebbe giocare Ziolkowski. A centrocampo è atteso l’ennesimo duello tra Koné ed El Aynaoui, con il marocchino sempre più presente e incisivo. Davanti, invece, spazio a El Shaarawy, fedelissimo di Gasp, e conferma per Ferguson al centro dell’attacco: il “falso nove” Baldanzi non è in lista UEFA e resterà fuori.

Il vero spartiacque resta però il big match col Napoli. Dopo le battute d’arresto con Inter e Milan, Gasperini vuole una risposta dal suo gruppo. Per questo, domenica, la Roma ritroverà i titolari: Hermoso, Koné, Pellegrini e lo stesso Baldanzi, che guiderà quel tridente leggero – completato da Soulé – che fin qui ha convinto più di ogni altra soluzione, anche per l’assenza prolungata dei centravanti di ruolo (Dovbyk tornerà solo nel 2026).

Una Roma a due facce, quindi, ma con un’unica missione: arrivare alla super-sfida di domenica ser nelle migliori condizioni possibili.

Fonte: Gazzetta dello Sport