ROMA-MIDTJYLLAND: i convocati di Gasperini

Domani sera, alle 18:45, la Roma scenderà in campo contro il Midtjylland per il matchday 5 di Europa League. Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala
