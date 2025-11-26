ROMA-MIDTJYLLAND: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

Giovedì 27 novembre 2025, alle 18:45, l’Olimpico torna a vestire l’abito europeo. La Roma si gioca una fetta sostanziosa del proprio cammino in Europa League contro il Midtjylland, dominatore del girone con quattro vittorie su quattro e già certo della qualificazione. Per i giallorossi non ci sono alternative: servono punti per restare agganciati alla zona alta della League Phase.

Le ultime dai campi

La Roma arriva senza squalificati ma con alcune situazioni da gestire. Restano fuori lista UEFA Vasquez e Baldanzi, mentre tra gli indisponibili figurano Angelino e Dovbyk, ma Gasperini sorride per i recuperi preziosi di Hermoso, Dybala e Bailey.

Le ultime indicazioni di giornata confermano una Roma vicina alla sua struttura “tipo” da coppa. Gasperini cambierà poco rispetto al campionato, inserendo qualche rotazione sulle fasce e nella trequarti. Il Midtjylland arriverà con il suo solido 3-4-2-1, molto verticale e centrato sulle transizioni.

Il principale dubbio di Gasperini riguarda la trequarti: El Shaarawy parte avanti, ma Pellegrini resta una possibilità concreta per completare la linea dietro a Ferguson. A destra confermatissimo Celik. Nei danesi formazione tipo, con Franculino terminale offensivo e Cho pronto a colpire in profondità.

Dove vederla in tv

Roma-Midtjylland sarà trasmessa in diretta alle 18:45 su Sky Sport, detentrice dei diritti streaming dell’Europa League in Italia. La gara sarà visibile anche sui canali Sky dedicati alle competizioni UEFA, con possibilità di seguire l’incontro anche via Sky Go e NOW per gli abbonati.

Analisi, quote e risultato più probabile

La Roma arriva con fiducia, forte del momento positivo in campionato, ma in Europa serve ancora continuità. Il Midtjylland ha costruito il suo percorso di quattro vittorie su quattro sulla compattezza e sulla capacità di colpire in ripartenza: un identikit che impone massima attenzione, soprattutto nei primi minuti.

La maggior qualità tecnica dei giallorossi e la spinta dell’Olimpico orientano comunque il pronostico. Ci si aspetta una gara combattuta, con almeno due gol complessivi e margini ridotti tra le due squadre. I bookmaker vedono la Roma nettamente favorita: il segno “1” si gioca intorno all’1.50, l’X invece tra 4.30 e 4.80, il 2 addirittura intorno al 7. Il risultato più probabile è di 2 a 1 a favore dei giallorossi.

LEGGI ANCHE – Zirkzee, altro flop: lo United ha deciso di cederlo e ora valuta la nuova offerta Roma



Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All.: Gasperini.

Midtjylland (3-4-2-1): Ólafsson; Mbabu, Lee, Erlić, Bech; Bravo, Billing; Osorio, Guesung Cho, Gogorza; Franculino. All.: Tullberg.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini