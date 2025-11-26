FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 26 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:45 – Cristante accanto a Gasp in conferenza

Sarà Bryan Cristante il calciatore che affiancherà Gasperini oggi nella conferenza stampa di Trigoria alla vigilia della partita contro il Midtjylland in programma domani alle 18:45.

Ore 9:30 – Anche Gutierrez va ko, in dubbio per la Roma

Tanto per non farsi mancare nulla, avendo già un bel po’ di folla in infermeria, il Napoli ha arricchito il mosaico e ci ha aggiunto un esterno basso di sinistra: il trauma distorsivo ad una caviglia ha escluso infatti Gutierrez dalla sfida contro il Qarabag ma quasi sicuramente anche da quello con la Roma(Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Hermoso col Napoli, Bailey e Dybala convocati in coppa

Gian Piero Gasperini è già con la testa al match di domani in Europa contro il Midtjylland. Torneranno tra i convocati Bailey e Dybala mentre Hermoso, che ha ripreso il lavoro individuale in campo, punta il match contro il Napoli. (Il Tempo)
  1. Intanto ho notato che la grande rivoluzione del mega-girone di coppe ha portato a situazioni assurde dove squadre come il Manchester City fanno turnover e schierano le riserve in Coppa Campioni, una cosa qualche anno fa impensabile. Altro grande risultato di Ceferin e compagnia. Ma tanto basta che i tifosi facciano l’abbonamento.

