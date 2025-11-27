Gasp pigliatutto, Roma all’assalto dell’Europa

Non è più tempo di calcoli, né di “scegliere” le competizioni. Le grandi squadre competono ovunque, sempre. E la Roma di Gasperini, nel progetto mentale che l’allenatore sta martellando da mesi, sta provando a ragionare così: ogni partita è una piccola finale, ogni obiettivo va spinto al massimo, finché c’è margine per andare avanti.

È un concetto semplice ma decisivo: “Questi ragazzi hanno lavorato tanto per raggiungere un traguardo come l’Europa e poi che fai, non te la giochi?”. Il problema è che le due sconfitte casalinghe contro Lilla e Viktoria Plzen non lasciano più vie di fuga: per restare in corsa realistica per le prime otto e provare a evitare lo scoglio del playoff, servono punti. Subito.

La sfida di stasera, però, presenta un incrocio quasi paradossale: da un lato la miglior difesa d’Europa dall’inizio del 2025, quella giallorossa; dall’altro l’attacco più prolifico dell’intera competizione, il Midtjylland. Una gara da prendere di petto, senza perdere di vista il calendario che incombe: domenica c’è il Napoli, scontro diretto che pesa moltissimo in chiave vertice.

Gasperini non molla niente, ma sa benissimo dove si annida il vero pericolo: “Le uniche cose che ci possono davvero limitare sono gli infortuni”. E infatti il turnover sarà ragionato, non massiccio. Koné e Cristante dovrebbero alternarsi in mezzo al campo, scelta obbligata per mantenere energie e intensità senza snaturare l’equilibrio. In difesa è possibile il ritorno di Hermoso, dopo il primo tempo complicato di Ziolkowski a Cremona.

Davanti resta il ballottaggio tra Pellegrini ed El Shaarawy, con lo staff che ragiona da giorni su come distribuire minutaggi ed energie verso domenica. La Roma vuole tutto. E per volere tutto devi cominciare col non lasciare niente.

