Calciomercato Roma, forte interesse per Mertcan Ayhan dello Schalke 04

La Roma accelera su Mertcan Ayhan, uno dei difensori più seguiti del panorama tedesco. A riferirlo è il giornalista Rudi Galletti di Sportitalia. Il centrale classe 2005, turco con passaporto tedesco, è sotto contratto con lo Schalke 04 fino al 2028, con opzione per un altro anno. Nel suo accordo non è presente alcuna clausola rescissoria: il club di Gelsenkirchen è libero di trattare e, secondo quanto trapela, pronto ad ascoltare offerte a partire da 8 milioni di euro.

I giallorossi seguono Ayhan da mesi e sono considerati tra le società più attive nella corsa, ma la competizione è feroce. Il Galatasaray lo monitora da tempo e diversi club europei hanno iniziato a raccogliere informazioni. In Germania, lo scorso anno, il Friburgo aveva provato a portarlo via dallo Schalke, che però decise di trattenerlo dopo averne intuito la crescita.

Una scelta rivelatasi vincente: le prestazioni del diciannovenne nella Bundesliga 2 hanno consolidato la sua reputazione. Lo Schalke è secondo in classifica e lotta per tornare in Bundesliga; Ayhan è diventato uno dei pilastri della sua solidità difensiva. Presenza fisica, lucidità con il pallone e maturità in costante aumento: il suo profilo viene ormai trattato come uno dei più interessanti talenti europei nel ruolo.

LEGGI ANCHE – Roma su Victor Froholdt: Massara guarda al Porto per un colpo a centrocampo

🚨🔥 EXCL | AS Roma are showing strong interest in Schalke’s 19yo Mertcan Ayhan. 🟡🔴 The Turkish talent, under contract with the German club until 2028, is valued at ~€8m. Several teams continue to gather info on the deal. 🔗 All the details ▶️ https://t.co/XddgShkDST pic.twitter.com/QdLghgZxtz — Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 24, 2025