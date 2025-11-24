“ON AIR!” – CORSI: “Mai vista una Roma così'”, PETRUZZI: “Ieri mi è sembrato di rivedere quel Parma-Roma”, ROSSI: “Benedetti quei 25 milioni spesi per Wesley”, PRUZZO: “Restiamo lì nonostante le gufate…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Gasperini ha una squadra che gli dà retta. Il mister vede un’applicazione pedissequa di quello che lui propone durante la settimana in allenamento, e il terzo gol è il manifesto del manuale del calcio di Gasp. Vi domando: è meglio avere una squadra forte ma che ti dà poco retta o avere una squadra meno forte ma che crede ciecamente in quello che gli chiedi? La Roma ha una rosa superiore a quella che credevamo. Wesley? Benedetti quei 25 milioni spesi per lui…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io speravo che il derby lo vincesse l’Inter, perchè io guardo ancora la Roma in chiave Champions. Se poi pensate che la Roma sia in lotta davvero per vincere lo scudetto, allora le prospettive cambiano. Ma io ho avuto così tante delusioni che preferisco andarci con i piedi di piombo… Baldanzi? Io spero che domenica giochi il centravanti. Penso che si possa avere più possibilità di vincere con un centravanti di ruolo che segna gol piuttosto che senza. Ora non cominciamo a dire che siccome Baldanzi ieri ha fatto bene non ci serve più il centravanti sul mercato. L’emergenza non può diventare la normalità…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Scaramanzia a parte, ieri mi è sembrato, in piccolo, di rivedere Parma-Roma di quell’anno lì…Ho visto quell’entusiasmo, quella sinergia, la gente, la squadra che gioca, che vince. Parliamoci chiaro: ieri ho visto Napoli-Atalanta e Inter-Milan, e sinceramente nessuna di queste mi sembra essere così più forte della Roma…Io in questa Roma ci credo, e penso che ci possa restare lassù…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ieri è stata la partita di Gasperini. I poveri ragazzi della Cremonese si sono abbracciati quando è finita la partita, non je la facevano più. Questa è la Roma che ci piace e che sta in vetta grazie alla abnegazione dei calciatori e grazie a Gasperini, che è un mago per quello che sta facendo. Non ho mai visto la Roma combattere in questa maniera sul campo, tutti compresi, e questi ragazzi ieri hanno fatto il massimo, si sono ammazzati sul campo…Ferguson? Non cominciamo a dire che è il più forte del mondo, mi raccomando, perchè se vi sentono non ci comprano la punta a gennaio. Non cominciamo, perchè magari Ferguson si sblocca, ma prendiamo Zirkzee che gli dà una mano…”
LEGGI ANCHE – Roma, Zirkzee più vicino: lo United chiede 35 milioni per il riscatto
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Non avremmo mai pensato che Baldanzi avrebbe potuto fare il riferimento offensivo, e invece ieri nel primo tempo ha fatto bene, ha fatto i movimenti giusti e ha tenuto bene palla. Questa è la testimonianza di un sistema che funziona bene, di una squadra intensa, e che sfrutta le qualità dei suoi calciatori migliori, perchè Soulè sblocca la partita con la sua specialità della casa, Konè trascina con una grande prestazione, e Cristante dove lo metti sta…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ieri nel secondo tempo di Cremona ci siamo ritrovati una difesa improvvisata con Cristante a destra e Mancini a sinistra, eppure la squadra risponde. E’ uno dei tanti segnali positivi. La coppia di esterni con Celik a destra e Welsey a sinistra non ci piaceva, e invece funziona. Però secondo me senza Ndicka per un mese e mezzo serve un nuovo titolare, e Celik in quel ruolo è stato affidabile…”
Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La partita di ieri ci dice che Gasp i due esterni li ha scelti, e non ha nessuna intenzione di cambiarli. Perchè senza Hermoso avrebbe potuto far giocare Rensch o Tsimikas riportando Celik in difesa , e invece ha preferito far giocare Ziolkowski. I primi 20 minuti di Ziolkowski tra l’altro mi hanno fatto arrabbiare, c’ha capito poco…Ormai il primo posto non è casuale, e a Trigoria stanno pensando di dare a gennaio due giocatori offensivi a Gasperini…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Nonostante le gufate di Luigi (Salomone, ndr) e Nando (Orsi, ndr), stiamo tenendo bene la classifica…La Roma ha avuto un po’ di difficoltà all’inizio, poi ha fatto il suo, e ha funzionato tutto. Ferguson ha toccato due palloni e ha fatto due gol, uno dei quali annullato…sono segnali molto positivi. La sorpresa è Gasperini, non ci si aspettava che la squadra avesse un bilancio così positivo, c’è stata intelligenza nell’idea di proseguire la strada di Ranieri e piano piano aggiungerci del suo e il risultato è ottimo…”
Luigi Salomone (Radio Radio): “La Cremonese fa parte di quelle squadre che se la incontravi nelle prime 5-6 partite era un’altra Cremonese…La Roma quest’anno ha la bravura, la forza, e merita di essere al primo posto perchè è stata la più continua. Dopodiché ha avuto la fortuna di incontrare la Cremonese nel suo momento non migliore, e affronterà il Napoli senza Anguissa. Ha avuto una serie di situazioni che l’hanno portata lì, e ora sta sfruttando dei piccoli episodi fortunati che ti costruiscono il campionato. Evidentemente ora la Roma va tenuta in considerazione in un campionato dove le big sbagliano, e quindi la Roma può inserirsi in una lotta scudetto che sembra molto equilibrata…”
Mario Mattioli (Radio Radio): “Campionato equilibrato, ma verso il basso. La Roma è prima meritatamente, è quella che mi è piaciuta di più. A parte qualche passo falso ha avuto un atteggiamento coerente. Ieri Wesley ha giocato una partita che raramente vedo fare a un calciatore per continuità e concretezza. E la squadra sa quello che deve fare. Non vedo nessun calciatore fuori posizione o che rende poco…”
LEGGI ANCHE – Come cresce Wesley, è la certezza del Gasp: “Sta venendo fuori, è forte”
Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini è un allenatore veramente bravo, capace. All’Inter voleva sparecchiare tutto, alla Roma invece ha capito che doveva continuare sulla strada tracciata da Ranieri e poi piano piano ha inserito i suoi concetti…”
Paolo Marcacci (Radio Radio): “La sorpresa non è la Roma, ma il fatto che Gasperini abbia saputo dare la sua impronta in così poco tempo. C’è un coinvolgimento totale della rosa, la squadra genera dal suo interno la propria autostima. Alcuni calciatori stanno scoprendo funzioni diverse, come Baldanzi…”
Stefano Agresti (Radio Radio): “Noi vogliamo vedere la Roma che fa l’Atalanta, che vinca 5 a 1 o che perda 4 a 3. Ma Gasperini con l’Atalanta non ha mai lottato per lo scudetto. Forse perchè non aveva una squadra da scudetto. Ma se tu vuoi lottare per lo scudetto, non è detto che devi per forza segnare tanto e subire tanti gol. Lui ha fatto risultati che resteranno nella storia con l’Atalanta, ma se vuoi lottare per lo scudetto devi giocare in modo diverso. Lui con l’Atalanta non ha mai avuto la migliore difesa del campionato, e anche per questo non è mai stato in lotta per lo scudetto…Forse vincere spesso 1 a 0 è meglio per la Roma…”
Redazione Giallorossi.net
calma calma calma.
allunghiamo sulla 5′.
piedi per terra.
❤️🧡💛
come so zompati sul carro!
La calma ci vuole però è bello stare li dopi 10 anni, mi pare l’ ultima volta con Garcia… Ho notato una cosa importante, dopo l’ espulsione di GASP la Roma ha vinto. Ha deciso di vincere con la forza e la prepotenza è un segnale inequivocabile, vuol dire che il gruppo unito esiste ed è indomito, ho visto un arbitraggio scandaloso come ci accadeva spesso quando eravamo sempre in situazioni di vertice, ed andavamo fuori di testa e concentrazione, invece adesso demoliamo gli avversari in campo, la rabbia dell’ ingiustizia la mettiamo in campo si, ma con il gioco per vincere.
Come, siamo primi.
Siamo Primi?
Ma cosa siamo, su scherzi a parte? O__O
Giuro, non lo avrei mai creduto.
Confesso.
Ho peccato.
Continuo a predicare i piedi per terra come Rudy, per me l’obiettivo resta il quarto posto. Purtroppo il Bbila ha vinto ieri, avrei prefewrito il contrario, dato che loro giocano solo la Domenica.
Però certo, se putacaso battiamo oooNabbbole uno dice, forse anche terzo potrei arrivarci.
Daje, facciamo sti 40/45 punti salvezza
oddio, devo concordare con Orsi, me sento male…
A furia di sparare qualche cosa la beccano nell’anno solare.
L’ Inter era a fine ciclo, quando la Roma scelse Gasperini dissero che fosse un rischio, molto alto, perchè ha floppato all’ Inter e non per il motivo delle tovaglie sparecchiate!
Che dire,
in estate avevo detto che spendere quelle cifre per Wesley e EA mi era sembrata una bella scommessa molto rischiosa che mi auguravo che a fine stagione avremmo potuto dire di aver vinto.
Ecco, mi pare si possa dire a Novembre.
Chapeau.
Hai floppato diciamo…
Un caro saluto ad Ugo Trani, che diceva che Bruno Ceres era meglio di Wesley.
A questa gente, dovrebbero staccare il jack dal microfono quando parla.
. . . ed infilare il Jack degli AC/DC nel posteriore.
GASP simply the best
Sì, ma non ce ne dimentichiamo alla prima difficoltà… Io mi ricordo ancora la Roma di Garcia e lo stesso allenatore che è passato da genio a incompetente dopo un anno.
Per quanto mi riguarda, io pensavo che la Roma avrebbe preso Mancini e che Gasp l’avremmo bruciato subito, visto che davo per scontato che saremmo partiti con qualche difficoltà… Per ora mi sono sbagliato alla GRANDE. Evviva!!!!!!
questo dimostra quanto era scarso Mourinho difeso da tutti dove sono ora quelli che hanno attaccato la società perché lo avevano cacciato (squadra inguardabile mezzo fallo tutta la panchina compreso l allenatore in campo E’ riuscito solo a mettere i tifosi contro i giocatori contro la società addirittura la colpa era di Smalling che non giocava da sei mesi kasdorp era un traditore abbiamo perso per un rigore moderno la squadra non può giocare senza Dybala ) dove sono spariti quelli che contestavano la società? dove sono spariti quelli che non volevano Gasperini? dove sono finiti quelli che fischiavano Cristante Pellegrini ? adesso tutti sul carro dei vincitori per poi tornare alla carica alla prossima sconfitta
Aspettiamo a parlare su LP, il fatto che ancora abbia solo un’ora nelle gambe NONOSTANTE GASPERINI non depone a suo favore. Sta facendo meglio dell’anno scorso, senz’altro, ma onestamente non è che ci volesse molto…
tutto giusto…..ma parli col senno di poi….troppo facile.Dai tempo s Gasperini di scoprire quanto stiamo sui maroni al ” palazzo ” …..poi toccherà legarlo ….
calma Abel
mou ha fatto 2 finali europee in due anni
entrambe vinte. una sul campo ed una scippataci.
prima di parlare di Mou guardate la bacheca.
per ora Gasp va e speriamo in qualcosa di clamoroso.
ma senza trofei conta il giusto.
ed il Quarto posto non sarebbe un trofeo.
non va in bacheca.
Niente..a Salomone gli fa proprio male: e la Roma è fortunata perché ha incontrato la Cremonese in calo e incontra il Napoli senza Anguissa…noi invece tre mesi senza Dybala Bayley e Fergusson tutto normale no? Poi Mattioli per denigrarci dice campionato livellato verso il basso…allora se è basso la sua juve fa proprio pena!
Tra l’altro, la Cremonese in calo l’ha vista solo lui, dato che Svilar ci ha salvato ancora una volta in due occasioni ed è finita 3 a 1.
Povero Salomone, dover immaginare una giustificazione negativa e una gufata giornaliera, alla fine fa pietosamente sorridere
E senza Angelino
Bello, esaltante, il gioco dove tutti sanno fare, e fanno, tutto. Tranne il portiere. Svilar fa solo quello… Divinamente!!!
E niente, a Salomone sta Roma prima in classifica proprio non gli va giù! Tranquillo Luì, il nostro obbiettivo è arrivare tra le prime 4.
Salomone per voi laziali è un brutto periodo. Mazza quanto rosicano🤣
Rosicano ma intanto vanno avanti con le porcate, ieri il gol annullato al Lecce era da arresto della terna arbitrale in flagranza di reato! E si era sullo 0-0! Pruzzo se fossi in te, stando in mezzo a quei due, me farei un qualche vaccino a largo spettro….
Con Zirkzee centravanti saremmo tanta roba
ora che tutti iniziano a salire i primi scalini del CARRO… tutti quelli che hanno criticato aspramente questo tecnico e questa rosa … non sento nessun giornalista , ma ci metterei anche i tifosi, definirsi incompetente e iniziare a cambiare questa brutta abitudine di criticare asperamente qualsiasi scelta fatta dalla società , dal DS Allenatore e Giocatori , senza attendere il responso dal campo .. giusto criticare la società che a fine stagione fallisce i propri obiettivi … ma lo stesso vale per giornalista/ tifoso .. tutti si dovrebbero prendere la responsabilità di quello che si dice e si scrive …
Oh… finalmente! Mi trovi d’accordo dopo tanto tempo che metto in risalto la prosopopea la superbia e l’incompetenza di tanti ” addetti si lavori “( ecco… che andassero a lavorare davvero. ) e purtroppo,ma con meno colpe ,di tanti tifosoni…….dare aria si denti predispone a figuracce…..anche se almeno i tifosi ci mettono passione e non attaccano il somaro dove vuole il padrone….
Dite a Salamone che sta storia degli episodi fortunati sta diventando una rosicata inverosimile
le squadre più vicine sono Milan e Napoli …che Senza i rigori sbagliati Dybala compreso adesso stavano a 10 punti dalla Roma invece di 2
che la Roma per le assenze ha giocato con Ziolkowsky dietro e Baldanzi centravanti e che ieri al Lecce hanno annullato un gol ridicolo sullo 0-0
Noi nn vinceremo lo scudetto probabilmente ma adesso Siamo primi con merito e da un Anno abbiamo minimo 8/10 punti su tutti
Forza Roma💛❤️
Che Sarà Sarà
Avvoltoi, spero e credo siamo più forti di tutto e tutti.
Per Salomone la Roma non è una big e la Cremonese adesso è più scarsa di quando ha battuto anche il Milan. Gli altri giornalai invece, come alcuni utenti pseudo tifosi da sempre contro Gasperini, Massara, i nuovi acquisti, ecc. adsso fanno gli incoerenti, salendo sul carro… multinick compresi, ma a noi va bene così, perchè la Roma è prima e sata purgando scettici e vedove di Mourinho, la Roma vince e fa un gran calcio.
FORZA ROMA A TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Povero Sal(a)omone!
‘mazza comme sta!!!
Tocca aiutallo, questo finisce peggio de come sta…..
Ma non può essere vero parli seriamente, per me è un comico messo in mezzo a na mandria de pajacci.
È così, so’ sicuro.
Almeno glielo auguro….
FORZA ROMA
Salomone……Statte zitto cicalo ‘
Mentre la lazzie ieri ha vinto uno scontro diretto, noi siamo andati a vincere in campo non facile, alla faccia degli scettici a prescindere per proprie teorie da divano. Ho ancora in mente quando quassù leggevo gli insulti a Gasperini fino a qualche settimana fa.
Radiolari, lazziari e stanchi da divano che segue le partite in radio, siate coerenti.
Grande David Rossi:
“….preferite una squadra forte che non dà retta (all’allenatore) o una squadra meno forte che gli dà retta..??”
Ma che ragionamento è??
Io divento matto, veramente…
Cioè:
Meglio avere una compagna bella ma che ti tradisce o una brutta che ti è fedele??
Ma perché, non si possono avere entrambe??!!
E le squadre che hanno vinto come hanno fatto??
Purtroppo non c’è un concetto che lui rappresenti che non sia o contraddittorio rispetto al passato, o quantomeno assollutorio verdo se stesso…
Anche sulla questione Wesley, dove per altro ha anche ragione, lo dice solo per santificare Massara…
Mai spontaneo, mai vero….
Come si fa….
Momento magico. Gasp le sta azzeccando tutte. Wesley a sinistra, Celik a destra, Mancini centrodx e Ndicka centrale, Baldanzi messo lì davanti fa la sua parte…e con tutti gli attaccanti fuori praticamente…è tutto troppo bello. Comunque quel parma Roma lasciamolo stare, una delle partite più belle in assoluto della storia della Roma, loro in vantaggio con l’ex laziale, Totti sbaglia il rigore, dominio nostro assoluto, la doppietta di Bati su assist di Samuel e Alda, mi vengono i brividi a ripensarci
stesso pensiero di kid petruzzi 💛❤️
E piano piano tanti capiranno che Wesley a 25 milioni è stato un affare!
I “carristi” sono come gli opportunisti, c’hanno il post già pronto da tempo e non vedevano l’ora di pubblicarlo. Per loro ieri abbiamo trovato il nuovo centravanti: Baldanzi! Confondono la necessità con l’emergenza. Oh, Baldanzi s’è dato da fare per quanto ha potuto o poteva, (al solito s’è pappato un golletto facile facile) poi basta guardare, successivamente alla sua uscita, le due giocate consecutive di El Sha sul goal di Wesley e lì capiamo che è tutta un’altra cosa. La mia domanda rimane sempre quella: in quale squadra in Italia o all’estero Baldanzi sarebbe titolare?
Baldanzi ha buona tecnica, buona applicazione, ma rimane fisicamente inadeguato alla Serie A d’alto livello, perciò la Roma deve trovare qualcosa di meglio se vuole arrivare “Lassù”!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.