ULTIME DA TRIGORIA – Dybala e Bailey parzialmente in gruppo: possono farcela per il Midtjylland

La Roma non si ferma. A meno di 24 ore dalla vittoria sul campo della Cremonese, la squadra è tornata al lavoro al Fulvio Bernardini di Trigoria per preparare la sfida di Europa League contro il Midtjylland, in programma giovedì alle 18:45 allo Stadio Olimpico e valida per la quinta giornata della fase campionato.

Seduta mattutina per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che hanno ritrovato due tasselli importanti: Paulo Dybala e Leon Bailey hanno svolto una parte dell’allenamento insieme al resto del gruppo, segnali incoraggianti in vista del prossimo impegno europeo.

Restano invece ai box Angelino e Artem Dovbyk, così come Hermoso, ancora indisponibili e non presenti nella sessione odierna. La Roma proverà a recuperarli nelle prossime settimane, ma per la gara di giovedì non saranno della partita.

LEGGI ANCHE – NBA Europe, sorpresa Roma: Tatum cita i giallorossi e anticipa il piano Friedkin

Giallorossi.net – Andrea Fiorini