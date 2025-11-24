ULTIME DA TRIGORIA – Dybala e Bailey parzialmente in gruppo: possono farcela per il Midtjylland

La Roma non si ferma. A meno di 24 ore dalla vittoria sul campo della Cremonese, la squadra è tornata al lavoro al Fulvio Bernardini di Trigoria per preparare la sfida di Europa League contro il Midtjylland, in programma giovedì alle 18:45 allo Stadio Olimpico e valida per la quinta giornata della fase campionato.
Seduta mattutina per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che hanno ritrovato due tasselli importanti: Paulo Dybala e Leon Bailey hanno svolto una parte dell’allenamento insieme al resto del gruppo, segnali incoraggianti in vista del prossimo impegno europeo.
Restano invece ai box Angelino e Artem Dovbyk, così come Hermoso, ancora indisponibili e non presenti nella sessione odierna. La Roma proverà a recuperarli nelle prossime settimane, ma per la gara di giovedì non saranno della partita.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
FORZA RAGAZZI DOBBIAMO continuare così con questo ritmo/////!!!!!!!
La Roma vista domenica e’ una delle Rome piu’ belle degli ultimi 10 anni. Gasperini e’ il vero fuoriclasse. Con lui abbiamo visto che la Roma non e’ piu’ Dybala dipendente, anzi, una Roma cosi’ a parer mio non dovrebbe elemosinare le prestazioni altalenanti di alcuni ma di gente sana pronta a sostituire e pedalare. Per Bailey o come si chiama, ho già scritto le perdite economiche di questa sciagurata operazione senza senso di mercato; per lui spero anche se non accadrà che vada via a Gennaio e faccia spazio a Zirkzee e un altro attaccante.
Dobbiamo rimanere ai vertici della classifica fino al prossimo mercato,con 2/3 di innesti di qualità si potrà gestire al meglio anche la seconda parte della stagione,se a marzo dovessimo essere ancora in vetta o a poche lunghezze dalla prima tutto potrebbe accadere.
