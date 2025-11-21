NBA Europe, sorpresa Roma: Tatum cita i giallorossi e anticipa il piano Friedkin

Alla SBJ Dealmakers Conference di New York il Deputy Commissioner NBA, Mark Tatum, ha menzionato l’AS Roma tra i club calcistici coinvolti nel progetto NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe debuttare nell’ottobre 2027 e portare nel Vecchio Continente una competizione con standard NBA.

Insieme a PSG e Manchester City, la Roma, scrive Gazzetta.it in questi minuti, è indicata come possibile proprietaria di una delle franchigie della nuova lega, accanto a club già presenti in Eurolega come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Lione.

Roma era già stata citata dall’NBA come una delle 12 città destinate a ospitare una squadra permanente, ma è la prima volta che viene nominato esplicitamente il club giallorosso. Il coinvolgimento è favorito dal brand internazionale della società e dalla presenza dei Friedkin, che in passato avevano provato a entrare nella NBA acquistando i Rockets o interessandosi ai Celtics.

Per il progetto sarà necessario anche investire in un’arena con standard NBA: nell’immediato la squadra giocherebbe al PalaEur, da adeguare, mentre parallelamente si lavorerà a una nuova struttura. L’NBA, insieme a FIBA, sta già dialogando con governi e istituzioni locali per facilitare gli investimenti. Il campionato, garantisce Tatum, si farà: la Roma è nel gruppo dei club coinvolti in NBA Europe.

LEGGI ANCHE – Friedkin, main sponsor cercasi: chiesti 20 milioni per la maglia del centenario

Fonte: Gazzetta.it