“ON AIR!” – CORSI: “Yuri Alberto dato per fatto, impossibile sbagliare un altro nove”, NARDO: “Bailey un fantasma, la paura è che non sia integro”, PRUZZO: “Cremonese-Roma? Mi aspetto una vittoria senza brillare”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ferguson o Baldanzi? Dipende da che partita vuole fare Gasperini. Io penso che il mister già lo sappia chi dei due giocherà. Se schierassi subito Ferguson, ma che soluzioni avresti a partita in corso? Perchè di solito, nel caso in cui la partita si mette male, per provare a cambiare le cose si butta dentro un centravanti. Non capisco perchè vi sorprendete dell’ipotesi Baldanzi: Gasp lo ha ha fatto giocare in quel ruolo contro l’Udinese e ha fatto anche bene. Ma secondo voi difensori come Baschirotto e Bianchetti, che sono strutturati fisicamente, con chi andrebbero più in difficoltà, contro Ferguson o contro Baldanzi? Secondo me più contro Baldanzi…”

David Rossi (Rete Sport): “Io di Baldanzi ne parlavo quando stava all’Empoli, a me come giocatore piace, ma da quando sta alla Roma non segna nemmeno con le mani. Se tu hai il centravanti che sta bene, deve giocare il centravanti…Ma come, siamo stati a dire che Bailey se faceva due allenamenti avrebbe giocato titolare, e mo Ferguson con una settimana piena di allenamenti non può giocare. La Roma ha fatto tutta una tarantella per non farlo andare in nazionale, e mo non gioca…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io domenica farei giocare Ferguson, e non Baldanzi. Ragazzi, Baldanzi ha fatto un gol in tre anni…Ferguson non ha fatto manco quello, questo è vero, ma è arrivato da poco e poi ci credo ancora alla sua esplosione. Se ricomincia da guarito, magari fa dieci partite di seguito e poi vediamo. Qualche gol in nazionale lo ha fatto…Yuri Alberto? Dal Brasile lo danno per fatto. Se è vero, possibile che ne sbagliano un altro di centravanti? Ma almeno uno lo beccherai per la legge dei grandi numeri…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Se dovesse tornare Dybala da Roma-Napoli, io continuerei sulla formula con il trequartista e le due punte. Io la coppia Dybala-Soulè con un trequartista dietro me la terrei…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Zirkzee è un obiettivo concreto, la Roma lo vuole prendere in prestito con diritto di riscatto o al massimo obbligo in caso di qualificazione in Champions. Il giocatore ha aperto, ora bisogna capire che vuole fare il Manchester, se davvero aprirà a questa formula. Nel mirino ci sono anche Yuri Alberto e Mathys Tel, ma Zirkzee è in testa a questi nomi. E’ un jolly d’attacco, ti darebbe qualità in un reparto dove ne hai bisogno…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Cosa ha dato Bailey alla Roma? Zero…per quello che è il suo livello e la sua carriera, perchè lui ha giocato in club importanti, dovrebbe fare la differenza nella Roma. E invece è stato un fantasma…Speriamo sia stata solo sfortuna, la paura è che non sia esattamente un giocatore integro. Poi speriamo che da ora in poi non abbia più contrattempi…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Non posso pensare che Ferguson non giochi domenica. E’ l’unico centravanti a disposizione, e allora facci vedere chi sei, in modo anche da prendere decisioni per gennaio. Se dovesse rispondere negativamente, a gennaio puoi parlare col Brighton e dire: “Abbiamo messo un riscatto a 38 milioni, ma questo non gioca nemmeno da 3,8 milioni…”. Ma che fine ha fatto il giocatore che ci aveva colpito nelle prime partite giocare in giallorosso? Una risposta ce le fa deve dare. Però prima di tutto vengono gli interessi della Roma, e se Gasp preferisce Baldanzi nel ruolo di centravanti, viva Gasperini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Cremonese-Roma? Mi aspetto una normale amministrazione. In questo livellamento verso il basso, basta veramente poco per vincere le partite. La Cremonese ha fatto un ottimo inizio di campionato, ma la Roma ha dimostrato di avere la chiave per aprire qualsiasi partita. Penso che vincerà anche senza fare una partita straordinaria…”

