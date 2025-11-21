Koné, altro che addio: PSG e Marsiglia all’assalto ma lui sceglie la Roma

Manu Koné resta un punto fermo della Roma. In Francia danno ormai per scontato che il PSG tornerà presto alla carica: Luis Enrique lo considera il rinforzo perfetto per il suo centrocampo. E nelle ultime ore, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è aggiunto anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che dopo il mancato arrivo di Kanté sogna il romanista. Un sogno, appunto: per l’OM un’operazione del genere è fuori portata, mentre per il PSG il discorso è diverso.

Ma la variabile decisiva è un’altra: la volontà del giocatore. Koné, infatti, ha già deciso cosa fare. Almeno fino a giugno non si muove da Roma. Qui sta bene, si sente al centro del progetto e non ha dimenticato il gesto della società: «È l’unica che ha davvero creduto in me due estati fa e le sono grato», aveva detto qualche mese fa. E qui coltiva un obiettivo chiarissimo: lo scudetto, per cui sta lottando fin dall’inizio della stagione.

Le avances francesi non lo lasciano indifferente, ma l’idea di un trasferimento è eventualmente rimandata alla prossima estate. Salvo scenari irrealistici, come una decisione della Roma di metterlo sul mercato già a gennaio: ipotesi che allo stato attuale non trova alcun appiglio concreto.

Intanto, in Francia Koné è diventato un perno della nazionale di Didier Deschamps e al Mondiale del prossimo anno potrebbe avere un ruolo di primo piano, in una squadra costruita per vincere. Il futuro, quindi, è rinviato alla fine della stagione. Molto dipenderà dal piazzamento finale della Roma e dalla corsa Champions. Perché con il ritorno nella massima competizione europea diversi problemi si ridimensionerebbero e il club potrebbe decidere di proseguire con Koné. E lo stesso centrocampista, soprattutto in caso di scudetto, potrebbe scegliere di restare ancora.

Fonte: Gazzetta dello Sport