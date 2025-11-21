Koné, altro che addio: PSG e Marsiglia all’assalto ma lui sceglie la Roma

Manu Koné resta un punto fermo della Roma. In Francia danno ormai per scontato che il PSG tornerà presto alla carica: Luis Enrique lo considera il rinforzo perfetto per il suo centrocampo. E nelle ultime ore, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è aggiunto anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che dopo il mancato arrivo di Kanté sogna il romanista. Un sogno, appunto: per l’OM un’operazione del genere è fuori portata, mentre per il PSG il discorso è diverso.
Ma la variabile decisiva è un’altra: la volontà del giocatore. Koné, infatti, ha già deciso cosa fare. Almeno fino a giugno non si muove da Roma. Qui sta bene, si sente al centro del progetto e non ha dimenticato il gesto della società: «È l’unica che ha davvero creduto in me due estati fa e le sono grato», aveva detto qualche mese fa. E qui coltiva un obiettivo chiarissimo: lo scudetto, per cui sta lottando fin dall’inizio della stagione.
Le avances francesi non lo lasciano indifferente, ma l’idea di un trasferimento è eventualmente rimandata alla prossima estate. Salvo scenari irrealistici, come una decisione della Roma di metterlo sul mercato già a gennaio: ipotesi che allo stato attuale non trova alcun appiglio concreto.
Intanto, in Francia Koné è diventato un perno della nazionale di Didier Deschamps e al Mondiale del prossimo anno potrebbe avere un ruolo di primo piano, in una squadra costruita per vincere. Il futuro, quindi, è rinviato alla fine della stagione. Molto dipenderà dal piazzamento finale della Roma e dalla corsa Champions. Perché con il ritorno nella massima competizione europea diversi problemi si ridimensionerebbero e il club potrebbe decidere di proseguire con Koné. E lo stesso centrocampista, soprattutto in caso di scudetto, potrebbe scegliere di restare ancora.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Ma il Marsiglia non puo’ permetterselo! Non possono spendere 50/60 mln per un giocatore!
50/60 per una gamba e mezzo di Koné.
Per come la vedo io, il giocatore non deve essere ceduto per una cifra inferiore agli 80/100 milioni di euro.
E’ uno dei titolari della nazionale francese, quella che secondo me è la squadra più forte del mondo. E soprattutto., è uno dei più giovani.
Il prezzo può salire soprattutto se dovesse vincere, da titolare, la coppa del mondo come penso che accadrà fra qualche mese.
Quindi, non avrebbe senso cederlo adesso. Soprattutto se la Roma dovesse entrare in champions. Il suo prezzo crescerebbe ulteriormente.
Ribadisco, l’offerta deve far “sorridere” la Roma. Con quella cifra potresti venderne uno, ma prenderne due di livello.
solito articolo del piffero di un giornale che “ama” scrivere della ROMA, peccato che ogni volta trova il modo di “infastidire”, con il suo ipotizzare , se…se… e poi ancora se, in modo greve le vicissitudine della Roma. CHI potrebbe pensare, anche lontanamente, si possa mettere sul mercato a gennaio un giocatore dal rendimento di Konè. Giusto il gazzettino di torino poteva partorire una c……. del genere!
SEMPRE, ovunque e comunque, FORZA ROMA
Solo 50/60 milioni? io direi di partire da una base d’asta di 100 milioni!!
Ad oggi devo dire che è ed è stato un grandissimo professionista con la Roma. Domani vedremo.
La cassetta…
Guarda caso, la stessa che dava x scontato Konè all’Inter e le partenze di N’Dicka e Mancini
se rimane felicissimo. nel caso dopo una buona annata. e un mondiale da protagonista ci devono dare una valanga di soldi…in Italia non potranno permetterselo le strisciate
Chiaramente non credo alle volontà dei calciatori, variano da un giorno all’altro e dall’entità degli ingaggi.
Credo però che un piazzamento in CdC sarebbe un viatico e una sana gestione tenerlo anche nella estate prossima.
il psg è interessata a batrakov, manzambi tutti ragazzi de 20 anni altro che kone…marsiglia do va …articolo fuffa..
meglio così
Manca un elemento fondamentale all’analisi: Koné è parigino. Come va letta questa cosa ? Io non credo al pensiero ingenuo che lui ha la Roma nel cuore e tradisca la sua città. Piuttosto direi che lui ritiene, giustamente e in modo equilibrato e razionale, che se andasse al Psg ora non avrebbe la possibilità di crescere visto che resterebbe in panchina per far giocare campioni per ora inarrivabili. Tra l’altro non sono sicuro che Luis Enrique ami un giocatore dalle caratteristiche di Koné (ricordiamoci che ha rinunciato a Donnarumma perchè non adatto al suo gioco). Quello che è sicuro è che (1) Koné non è un istintivo: se ad oggi il Psg lo chiamasse, preferirebbe restare alla Roma; (2) se nel futuro le condizioni cambiassero, è molto probabile che chiederebbe la cessione al Psg, e noi non potremmo dire una acca visto il nostro discorso sui giocatori romani e romanisti (dunque zero fischi al suo ritorno all’olimpico); (3) se decidesse di restare alla Roma anche se corteggiato da un Psg che gli garantisce la titolarità, allora bisognerebbe fargli una statua, ma qui siamo quasi nel mondo delle favole
Eh sì tra la Roma e il PSG lui sceglie la Roma, perché è un lupacchiotto de Testaccio, lui c’ha er core grosso… Ah, ah, 🤣🤣
Il contratto del calciatore scade nel 2029 e pertanto è la Roma che può decidere. Salvo soprese che rimanga anche nella prossima stagione e comunque non si può certo certo cedere per meno di 80/90 mln. visto quanto pretendono gli altri per i loro calciatori.
Mantenere i giocatori chiave della Roma: Svillar, Ndicka, Mancini, Wesley, Kone, Soule. (Tenere anche Celik e Cristante).
Gli arrivi previsti sul mercato includono:
1. Attaccanti: Zirkzee e Moise Kean.
2. Ali: Lookman, Tzolis o Nusa.
3. Centrocampista: Frendrup.
Magari, ma non succede.
Ma magari anche dolo moise kean dio lo volesse
Ma che articolo e’……”fino a giugno rimane alla Roma”……perché dovrebbe andare via a gennaio?…..boh……finitela…….
Sarà quel che sarà. Konè per ora è nostro fino al 2029. Se lo vogliono.. in particolare il PSG, iniziassero a presentare un’offerta che si avvicina ai 100 mln.. è così che si fa’ oggi no? Se hanno pagato un Retegui 70 mln per andare “nell’isola dei goon”.. il PSG 70 mln per Kvaratskhelia, Rasmus Højlund quasi 80 mln al M.Un.. Konè attualmente vale quella cifra. Non scordiamoci che poi c’è il mondiale e se lì si consacra e inizia pure a segnare.. andiamo anche sopra i 100 mln. Allora me ne farei una ragione. In altri casi a giugno inizi a sbolognare Dybala e i soldi che risparmi con il suo ingaggio ci rinnovi o ritocchi gli ingaggi di Konè, Celik e Soulè e chi da realmente un contributo continuo alla Roma e aumenti anche il valore della Rosa come conseguenza. Poi ci sono anche altri giocatori.. e se dai via anche quegli altri che non scrivo per non essere ripetitivo ci paghi l’ingaggio di Zirkzee se riuscissimo mai a portarlo a Roma
se Strootman era la nostra lavatrice, Manu Kone e’ la betoniera giallorossa capace di cementare cuori e centrocampo. con lui e Gasp nessun traguardo ci e’ precluso.
Ma non è che Kone decide o no di rimanere, c’è un contratto chi lo vuole deve cacciare tanti soldi.
Kone’ deve fare solo una cosa:
continuare ad essere quel giocatore che oggi ha la TITOLARITÀ NELLE FRANCIA e finire il campionato co’ due goal a partita!
Sicché noi si vinca e NESSUNO si sogni chissà cosa……
E CHE LA STORIA CONTINUI … !
FORZA ROMA
Quanto je rode che Konè è della Roma…😂😂😂 ma quanto je rode. E nun ce vanno sta…😂😂😂
Danno per scontato che in estate andrà via, se non lo può avere una strisciata allora vada in Francia, ma deve assolutamente andare via dalla Roma.
Beh, spero che Manu Konè gli faccia rimporre tutto, io spero in una qualificazione Champions, così da non avere necessità di vendere pezzi importanti, poi vedremo se andrà via. Cominciano ad essere preoccupati sti pennivendoli che la Roma stia diventando pericolosa, spero lo diventi, che diventi molto pericolosa.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Ma siete proprio sicuri che gasp vuole kone a tutti i costi, forse sbaglio ma se gli vendono kone e gli prendono per esempio lookman una punta e un cc io non sono proprio convinto che lui direbbe no
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.