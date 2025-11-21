Yuri Alberto incanta col Corinthians: doppietta al San Paolo. E la Roma… (VIDEO)

La Roma continua a tenere nel mirino Yuri Alberto. L’attaccante brasiliano, 24 anni, resta uno dei profili maggiormente attenzionato da Massara in vista di gennaio o, più verosimilmente, della prossima estate. Il ds giallorosso si è già mosso con largo anticipo: contatti avviati e un incontro con gli agenti del giocatore già andato in scena, con l’obiettivo di bruciare la concorrenza sul tempo.

Intanto, dal Brasile arrivano segnali che non fanno altro che confermare il suo valore. Nel Majestic, il grande classico tra Corinthians e São Paulo, Yuri Alberto è stato protagonista assoluto del 3-1 con cui il Timão ha piegato il Tricolor. La partita si è accesa già nel primo tempo, quando il centravanti ha sbloccato il risultato dal dischetto dopo un fallo di Ferreirinha su Breno Bidon.

Il São Paulo è rientrato in campo con tutt’altro piglio, trovando il pari con Tapia — appena entrato — su corner battuto da Cédric Soares. Ma nel finale si è scatenato il Corinthians: prima il colpo di classe di Memphis Depay, entrato dalla panchina, poi ancora Yuri Alberto, bravo a fiondarsi sul pallone dopo il palo colpito da Vitinho e a chiudere i conti con il gol del 3-1.

Per Yuri Alberto, invece, questa ennesima notte da protagonista conferma un trend in crescita e accende ulteriormente i riflettori europei. E a Trigoria lo sanno bene: il dossier è sul tavolo, e la Roma vuole farsi trovare pronta nel momento in cui il Corinthians aprirà davvero alla cessione: il brasiliano chiede 30 milioni per lasciar partire il suo bomber (già 10 gol in campionato). Una cifra importante, ma che sembra non aver scoraggiato Massara.

