Yuri Alberto incanta col Corinthians: doppietta al San Paolo. E la Roma… (VIDEO)

La Roma continua a tenere nel mirino Yuri Alberto. L’attaccante brasiliano, 24 anni, resta uno dei profili maggiormente attenzionato da Massara in vista di gennaio o, più verosimilmente, della prossima estate. Il ds giallorosso si è già mosso con largo anticipo: contatti avviati e un incontro con gli agenti del giocatore già andato in scena, con l’obiettivo di bruciare la concorrenza sul tempo.
Intanto, dal Brasile arrivano segnali che non fanno altro che confermare il suo valore. Nel Majestic, il grande classico tra Corinthians e São Paulo, Yuri Alberto è stato protagonista assoluto del 3-1 con cui il Timão ha piegato il Tricolor. La partita si è accesa già nel primo tempo, quando il centravanti ha sbloccato il risultato dal dischetto dopo un fallo di Ferreirinha su Breno Bidon.
Il São Paulo è rientrato in campo con tutt’altro piglio, trovando il pari con Tapia — appena entrato — su corner battuto da Cédric Soares. Ma nel finale si è scatenato il Corinthians: prima il colpo di classe di Memphis Depay, entrato dalla panchina, poi ancora Yuri Alberto, bravo a fiondarsi sul pallone dopo il palo colpito da Vitinho e a chiudere i conti con il gol del 3-1.
GUARDA IL VIDEO DELLA DOPPIETTA DI YURI ALBERTO
Per Yuri Alberto, invece, questa ennesima notte da protagonista conferma un trend in crescita e accende ulteriormente i riflettori europei. E a Trigoria lo sanno bene: il dossier è sul tavolo, e la Roma vuole farsi trovare pronta nel momento in cui il Corinthians aprirà davvero alla cessione: il brasiliano chiede 30 milioni per lasciar partire il suo bomber (già 10 gol in campionato). Una cifra importante, ma che sembra non aver scoraggiato Massara.
LEGGI ANCHE – Roma, caccia agli attaccanti: summit con Yuri Alberto, sale Mathys Tel
Giallorossi.net – G. Pinoli
Se ci credano lo prendano, senza farsi svenare, in prestito con diritto-obbligo a 20-25, ha fallito allo Zenit acquistato nel 2022 a 25 mil, tornato al Corinthians a titolo gratuito, media di 1 gol ogni 3 partite, non sembra questo grande goleador né grande fisico che sposta le difese. Molto meglio Zirkzee a patto che non chieda la luna come pare, questi non giocano più da anni ed invece di ringraziare il cielo che qualcuno voglia rilanciarli sparano cifre assurde. Io punterei solo su 19-20 anni sconosciuti, o giovanissimi italiani, ne prendi 5-6 qualcuno forte uscirà fuori, Arena andrebbe lanciato in pianta stabile in prima squadra, all’estero lanciano 16-17 Ennio e dopo due anni esplodono, da noi continuiamo a rinnovare Pellegrini, Dybala, Cristante e compagnia bella.
non ha fallito in russia, ha giocato poche partite per via della guerra ( 15 presenze e 6 reti). Il giocatore è valido basti vedere le sue qualità tecniche e la sua forza fisica. Secondo me è un giocatore simile a Lautaro, ovviamente con le dovute proporzioni.
In effetti Yuri va per i 25 anni e questa è la sua miglior stagione realizzativa di sempre (10 gol in 24 partite di campionato); in precedenza ha oscillato tra i 2 e gli 8 gol a stagione (sempre in campionato, che è quello che ci interessa maggiormente dal punto di vista statistico).
Anche supponendo che abbia raggiunto una maturazione, 30 milioni (da ssumere come non trattabili), più una pletora di milioni, in commissioni, alla “muta” ringhiante dei multi-intermediari brasiliani, ne farebbero l’ennesimo scriteriato salto nel buio…che è l’ultima cosa che possiamo permetterci
Io però credo che un giocatore così: Brasiliano anche se molto forte sia un acquisto non da mercato invernale.
Me lo dice l’esperienza.
Un brasiliano ha sempre bisogno di ambientarsi (2-3 mesi minimo ), di entrare in squadra passo passo, conoscere ambiente, calcio e tattica completamente diversi.
Farlo arrivare e buttarlo dentro e’ molto pericoloso. Rischi fortemente di bruciarlo.
Il problema, secondo me, è che lo scouting dovrebbe individuare ancora prima questi giocatori, quando hanno potenzialità, sono in crescita, ma ancora non espresse e soprattutto costano poco, sia come ingaggio, sia come cartellino. Una volta presi farli magare crescere in qualche squadra europea, tenendone sempre il controllo. Se esplodono hai un bel giocatore a costi bassi, altrimenti lo riesci a vendere perché non ha ingaggio elevato ed è un giovane.
Un gol su rigore e uno su ribattuta.
Davvero un campione.
se avessimo la under23 sarebbe un’ottima idea…
Basta che non compriamo Bruno BIDON!!! che uno lo abbiamo già avuto…
Secondo me invece il profilo che la Roma deve cercare non è giovanissimi quelli lasciamoli all’udinese e il Verona, ma giocatori che già sono pronti e stanno per compiere il salto di qualità. Giocatori sui 20 30 milioni quindi cmq accessibili. Il problema è che fino ad ora a parte kone non ci hanno mai preso e hanno messo giocatori invendibii in rosa con contratti di 5 anni
Mi rimetto agli esperti di mercato ma da quello che ho visto mi ricorda tanto il Gabriel Barbosa che non strusciava palla in tutti i campionati Europei. Può essere che mi sbaglio però mi sembra molto simile.
Breno Bidon… 😂😂😂
so’ morto… sembra un personaggio di Stefano Benni
Mi è capitato di vederlo in qualche partita in tv, niente di che, c’è di meglio…., in Brasile le difese sono dei paletti
Se il Gasp lo vede come attaccante per la Roma si può prendere se ci sono le possibilità economiche ma senza tante chiacchiere come per Rios ed evitiamo di farci prendere in giro.
30 milioni !boh se gasperini ci crede mi fido di lui. Io prenderei pennichelli veramente forte di testa e tira i rigori.
Caspita, tira sia con il piede dx che con quello sx,……che dire…..siamo anni luce avanti!!!!
Me ricorda German El Tanque Denis
prima che si ambienta passano 6 mesi…. meglio Zirkzee
lupo alberto
Scusate si chiama pannichelli valore di mercato 11 milioni ! 12 partite giocate 9 goal vedetelo 189 fortissimo di testa e per me questo servirebbe alla Roma . L olandese dietro e pannichelli con soule con frendrup a centrocampo .
A vedere le immagini, quello da prendere è depay altroché
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.