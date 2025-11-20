Zirkzee-Roma, c’è l’ostacolo commissioni

“Zirkzee, un ostacolo”. Così titola oggi il Corriere dello Sport, fotografando una trattativa che continua a muoversi ma senza ancora trovare lo scatto decisivo. L’attaccante olandese spinge per raggiungere Gian Piero Gasperini già a gennaio e Massara è in pressing sullo United per chiudere l’operazione, ma c’è un nodo che sta rallentando tutto: le alte commissioni richieste dagli agenti.

Un problema tutt’altro che marginale, che sta complicando i tempi e le modalità dell’accordo. Nonostante questo, Friedkin non intende mollare la presa e resta deciso a consegnare a Gasp il centravanti richiesto con forza già nella scorsa estate. Zirkzee infatti può essere quel colpo in grado di cambiare volto all’asfittico attacco giallorosso.

La formula resta quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione su cui la Roma sta lavorando da settimane. Il club giallorosso si è mosso con largo anticipo e punta ad arrivare a dama con l’ex Bologna, convinto che il profilo di Zirkzee possa rappresentare un investimento tecnico importante per il presente e per i mesi successivi.

Fonte: Corriere dello Sport