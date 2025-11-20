Angeliño, finalmente un segnale: si rivede nella foto di gruppo. Gasp lo aspetta

Uno spiraglio, finalmente. Angeliño è ricomparso nella foto di gruppo pubblicata ieri dai canali social della Roma, un dettaglio che vale più di mille bollettini medici. Il terzino spagnolo non si vedeva da settimane, complice la bronchite asmatica che lo ha debilitato e lo ha costretto ai box dalla fine di settembre. Un calvario silenzioso, lungo, che ha tagliato di netto il suo inizio di stagione.

Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato. Prima ha ricominciato a correre sul campo, poi è tornato a lavorare con il pallone. Non siamo ancora al rientro vero e proprio, ma i segnali sono incoraggianti. Passi piccoli, sì, ma finalmente nella direzione giusta. Gasperini lo aspetta: nel suo sistema il ruolo dell’esterno è decisivo e le alternative, al momento, non abbondano.

Angeliño, dal canto suo, vuole riprendersi tutto ciò che la bronchite gli ha tolto: ritmo, condizione, sorriso. La Roma non ha mai smesso di considerarlo parte del progetto e il suo rientro — quando arriverà — sarà una pedina preziosa per ruotare la fascia sinistra con continuità.

Resta da capire quando potrà tornare tra i convocati. Non c’è una data, non c’è una tabella pubblica. Solo una certezza: vederlo di nuovo in mezzo al gruppo è un segnale che mancava da troppo tempo. E per chi a Trigoria deve gestire un reparto spesso spremuto, è già una piccola buona notizia.

Fonte: Il Messaggero