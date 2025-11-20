Paradosso Pisilli: show in azzurro, ombra in giallorosso. E ora chiede spazio a Gasp

Niccolò Pisilli vive uno di quei paradossi calcistici che sembrano scritti apposta per confondere chi guarda solo la superficie, racconta l’edizione odierna di Leggo. Perché il 21enne di Casal Palocco, reduce da una stagione da protagonista e da un rinnovo firmato da poco con la Roma, oggi fatica a trovare spazio con Gasperini: appena 42 minuti in campionato, briciole per uno che dodici mesi fa sembrava l’esempio perfetto del giovane pronto a completarsi sotto la guida di un tecnico esigente.

Eppure, basta cambiare maglia per scoprire un’altra storia. Con l’Under 21 di Baldini, Pisilli è diventato una certezza: due gol nelle ultime due gare, uno — quello contro la Polonia — di una qualità che non si insegna. In nazionale brilla, trascina, convince. A Trigoria invece arranca, in un sistema che finora lo ha lasciato ai margini.

La situazione è chiara: se il minutaggio non cresce in fretta, il rischio di vederlo partire in prestito a gennaio è concreto. Anche perché a Genova c’è un certo Daniele De Rossi che lo ha fatto sbocciare lo scorso anno e che non avrebbe problemi a riaccoglierlo. Piso, però, non alza la voce. Non fa polemica, non si lamenta. Sorride, come sempre. E continua a far sorridere.

Lo ha dimostrato anche domenica contro il Montenegro, quando — dopo aver firmato l’1-1 — ha scelto un’esultanza diventata virale: mano destra sulla fronte e linguaccia. Non un gesto casuale. È stato il piccolo Emanuele, conosciuto sui social come EmanueleSuperstar16, a rivelarne il significato: «Promessa mantenuta! Che questo ragazzo sia un futuro campione ci sono pochi dubbi, la cosa che mi fa più felice è che sia un mio grande amico e che abbia voluto fortemente dedicarmi il gol. Ti voglio bene Niccolò, grazie per questo regalo bellissimo».

È il lato più vero di Pisilli: talento, educazione, leggerezza. E quella capacità rara di pensare agli altri anche quando dovrebbe pensare a sé. Ora, però, si aspetta un piccolo regalo da Gasperini. Uno spazio in più. Una chance. Perché il paradosso, a un certo punto, dovrà pur sciogliersi.

