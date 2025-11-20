Chance Baldanzi, la mossa di Gasp

“Chance Baldanzi”, titola oggi Il Romanista. Lo scenario, rispetto a qualche settimana fa, è cambiato in fretta: da esubero a possibile protagonista, l’ex Empoli potrebbe ritrovarsi titolare contro la Cremonese nel cuore dell’attacco giallorosso, in un reparto che arriva all’appuntamento senza veri punti di riferimento offensivi.

Le condizioni della rosa spingono in questa direzione. Dovbyk e Dybala restano fuori, mentre Ferguson — pur tornato ad allenarsi in gruppo — non è ancora al meglio. Bailey, invece, è ancora fermo al lavoro personalizzato. Una combinazione di incastri che sta portando Gian Piero Gasperini a valutare il ritorno di Baldanzi nel ruolo di falso nove.

L’idea non è nuova. Era già stata proposta nell’ultima gara di campionato prima della sosta, contro l’Udinese, partita vinta dai giallorossi e in cui Baldanzi aveva dato segnali incoraggianti. La prestazione ha lasciato un’impronta positiva, abbastanza da riproporre la soluzione in un match che può pesare sulla corsa in alta classifica.

Una scelta che nasce dalle necessità, ma anche dalla volontà di sfruttare le qualità tra le linee del giovane trequartista, mentre la Roma cerca continuità in un periodo in cui l’organico richiede gestione attenta e soluzioni creative.

Fonte: Il Romanista